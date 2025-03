Elda Viler in Ana Dežman v Blunoutu

Elda Viler, pevka zabavne glasbe, ki je konec lanskega leta praznovala 80 let, bo nastopila v domžalskem klubu Blunout, in sicer ta petek ob 20.30. To bo eden od koncertov ob njenem jubileju, predstavila pa bo svoje najlepše in najbolj znane skladbe. Spremljal jo bo trio Mirana Juvana, posebna gostja pa bo njena hči Ana Dežman.

Vilerjeva je v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš v Kopru (1961.) prvič vzbudila javno pozornost. Tri leta pozneje je nastopila na festivalu Slovenska popevka (Sepetova skladba S teboj). Potlej se je vidno uveljavljala v slovenski in jugoslovanski zabavni glasbi zlasti zaradi specifičnega glasu in stilne interpretacije.

Nastopala je na vrsti festivalov Slovenske popevke (v letih 1966, 1967, 1968, 1969 1971, 1972); leta 1967 je tudi zmagala (s skladbo Vzameš me v roke), isto leto je zmagala tudi na festivalu jugoslovanske popevke v Opatiji (Na deževen dan). Gostovala je v mnogo evropskih državah, posnela več plošč za jugoslovanske in nemške družbe ter tudi za češki Supraphon. Številni so tudi njeni TV-nastopi. Poleg popevke in šansona je gojila tudi jazz.