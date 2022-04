Eksplozivni dokumentarec: razkrili bodo identiteto očeta Marilyn Monroe

Sredi prejšnjega stoletja je bila ena najdonosnejših filmskih zvezd, katere filmi bi, ko bi dobiček prenesli v sodobni čas, navrgli približno dve milijardi evrov. Bila je pop ikona, seks simbol in nedvomno največja filmska zapeljivka verjetno vseh časov.

A vendar je bila njena zasebnost tista, ki je morda vzbujala še večje zanimanje, naj je šlo za njen (drugi) zakon z igralcem bejzbola Joejem DiMaggiem ali za ljubimkanje z nekdanjim ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem in njegovim bratom Robertom. Ta radovednost pa se je po njeni nenadni smrti pri le 36 letih, uradno zaradi prevelikega odmerka uspaval, še razplamtela. Zasebnost Marilyn Monroe namreč še danes buri duhove, okoli nje pa se že 60 let razraščajo teorije zarote. A bodo zdaj vsaj nekatere skrivnosti razvozlane ali najmanj osvetljene.

Verjetno je bila največja zapeljivka sedme umetnosti vseh časov. FOTO: Instagram

V dokumentarnem filmu Marilyn, Her Final Secret (Marilyn, njena poslednja skrivnost), ki prihaja junija na francoski zgodovinski televizijski kanal Toute l'Histoire, bo namreč prvič razrešena skrivnost njenega biološkega očeta. Konec aprila pa bo Netflixov dokumentarec s še nikoli slišanimi intervjuji z njenimi prijatelji in posnetki na novo osvetlil okoliščine, ki so privedle do tistega usodnega 4. avgusta 1962.

Ni ga poznala

Odraščala je pri rejniških družinah. Svojega očeta nikoli ni poznala, nikoli je ni priznal za svojo, vseeno pa je Marilyn grizlo vprašanje, kdo je. Želela ga je najti, z njim navezati stik in se z njim povezati. Vsa ta njena obupna prizadevanja, da najde svoje korenine, popiše prihajajoči dokumentarec skozi intervjuje in arhivske posnetke, manj osebna plat filma pa prikaže znanstveno popotovanje, ki je raziskovalce privedlo do DNK-dokazov, s katerimi želijo odgovoriti na vprašanje, kdo je njen oče.

Srčika dokumentarca, nad katerim je režijsko taktirko vihtel François Pomès, je posebna DNK-raziskava, ki jo je izpeljal Ludovic Orlando, strokovnjak molekularne arheologije. Ta je pod drobnogled vzel vzorec igralkinih las, ki ga je priskrbel znani dražitelj John Reznikoff, in vzorec sline pravnuka Marilyninega domnevnega biološkega očeta Charlesa Stanleyja Gifforda.

Ob dveh dokumentarcih prihaja tudi film Blonde, ki temelji na noveli Joyce Carol Oates o življenju Marilyn Monroe, ki jo je upodobila kubanska lepotica Ana de Armas.

»Lase je priskrbel človek, ki je balzamiral njeno truplo na dan njene smrti. Iz tega smo, po zaslugi DNK, ki smo ga našli v keratinu, lahko potegnili 22 odstotkov njenega genetskega materiala,« je razložil Pomès in priznal, da je v želji, da enkrat za vselej razkrije identiteto Marilyninega biološkega očeta, preživel leta neprespanih noči. »Najbolj me je ganilo, ko sem videl odziv Giffordove družine, ki je bila navdušena nad temi neizpodbitnimi dokazi.«

Mineva že 60 let od njene smrti. FOTO: Reuters