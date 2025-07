Edini Slovenec na festivalu v Opuzenu

»Pestro je, tako glasbeno kot tudi zasebno. Veliko nastopam na zasebnih zabavah, v televizijskih oddajah, na dobrodelnih dogodkih in prireditvah,« pravi glasbenik Zoran Cilenšek - Zoky, pred katerim je delovno poletje. Te dni se pripravlja na festival v Opuzenu, ki bo 8. avgusta in se ga bo udeležil že drugič.

»Zelo sem vesel, da sem bil že drugič sprejet na festival Melodij hrvaškega juga v Opuzenu, kjer bom edini predstavnik iz Slovenije med 25 izvajalci. Žirija je imela tudi letos težko delo in izbirala med mnogimi znanimi in uspešnimi izvajalci iz različnih dežel. Moja skladba z naslovom Radi tebe Mare, s katero se bom predstavil, je za festival nastala v sodelovanju s klapo iz Splita, za čudovit aranžma je poskrbel Želimir Škarpon, sicer glasbeni urednik na Radiu Split. Besedilo je napisal Ante Matijević,« pove Zoky, ki prizna, da mu je na pomoč pri snemanju priskočil dolgoletni prijatelj Dušan Zore, lastnik studia Napoleon.

Posneta pa je tudi že slovenska različica pesmi, prevod besedila je delo slovenskega igralca Romana Končarja, s katerim Zoky uspešno sodeluje že dolga leta. Z ekipo studia HIT in pod režisersko taktirko Josipa Pokupca je videospot posnel na znani lokaciji v Dalmaciji. Septembra bo nekaj že znanih hrvaških priredb posnel še v slovenskem jeziku, saj si želi biti bolj dejaven na domači glasbeni sceni. Priredbe besedil so delo Igorja Pirkoviča, Romana Končarja in Božidarja Wolfanda - Wolfa.