Eden vari pivo, drugi je prijel za kitaro

Žena pevca Vlada Poredoša ni aktivna v legendarni skupini Orlek, sta pa dejavna oba Vladova sinova. Eden je celo ustvaril pivo v treh različnih okusih, ki se imenuje po skupini, drugi pa je nedavno okrepil postavo Orlekov.



Na kitari se je Samo pridružil Ivu, in ker so Orleki zaradi dobrih medsebojnih odnosov in prijateljstva, ki trajajo že leta, tudi nekakšna razširjena družina, so z veseljem v svoje vrste uradno sprejeli novo kitarsko moč. Verjetno bo za marsikoga zanimivo ali celo nenavadno, da Samo kitaro igra že dolgo, da pa se je kljub temu Orlekom pridružil šele zdaj. Z njimi je prvič zaigral letos poleti, ko je na dveh koncertih nadomeščal kitarista Leona, ki je bil v skupini poldrugo leto.



Najprej je igral le akustično, potem je zaradi Leonove odsotnosti poprijel še za električno kitaro. »Takrat smo bili s Samom še bolj zadovoljni in smo se navdušili, da bi kar redno igral z nami. In ker je še doma povsem blizu, smo rekli, da bi bila to najboljša rešitev. Takoj je privolil in od takrat je redni član benda,« pravi vodja Orlekov Mitja Tori. Kot kaže, novi kitarist ne bo ostal le pri igranju. »Tekstov sicer ne piše, poje pa dobro, ima odličen posluh. Konec koncev je študent na Akademiji za glasbo v Ljubljani in kaj kmalu bomo predenj postavili tudi mikrofon,« doda Tori.



Tako bosta oče in sin na odru konkurenca, se šalijo nekateri oboževalci. Bo pa zagotovo zanimivo prisluhniti, ko bosta zapela oba ali celo v duetu. Fantje so te dni dobre volje še zaradi drugih stvari. V petek bo namreč na ogled dokumentarec z naslovom Orlek: Knap'n'roll režiserke Maje Pavlin, predvajali ga bodo na Festivalu slovenskega filma v Avditoriju Portorož.