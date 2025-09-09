Eden največjih violinistov našega časa prihaja v Cankarjev dom

Eden največjih violinistov našega časa bo danes ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil z Orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija. Osrednje delo programa je Koncert za violino v D-molu Jeana Sibeliusa, eno najzahtevnejših in najbolj izraznih del violinskega repertoarja. Sibelius je v skladbo vtkal seve

rnjaško melanholijo, surovo lepoto finske pokrajine in dramatično napetost, ki jo lahko prenese le virtuoz največjega kova. Na Stradivarijevi violini kreutzer iz leta 1727 bo Vengerov pričaral zven, ki ga označujejo za glas nordijske duše. Koncert bo odprl Wagnerjev Preludij k prvemu dejanju opere Lohengrin, ki poslušalca popelje v mistični svet srednjeveške legende o vitezu svetega grala. Po Sibeliusovi mojstrovini bo večer sklenila Prokofjeva Simfonija št. 5, veličastna hvalnica svobodi in človeški veličini, ki jo je skladatelj ustvaril sredi vojne vihre in jo prežema vera v moč človeka in lepoto njegovega duha.

Vengerov je umetnik renesančnega duha: violinist, dirigent in predan pedagog, ki je svojo kariero začel že kot čudežni deček. Zmage na prestižnih tekmovanjih, prijateljstvo z legendarnim violončelistom Mstislavom Rostropovičem in glasbene poti, ki so ga vodile od zlate mladosti do vrhunca mednarodnih odrov, mu dajejo status prave ikone klasične glasbe.