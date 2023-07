Eden najuspešnejših srbskih glasbenikov se vrača v Slovenijo

Priljubljeni pevec Željko Joksimović je skladatelj, tekstopisec, multiinstrumentalist in eden najuspešnejših srbskih glasbenikov. V svoji karieri je izdal več kot deset albumov, njegov prvi, izdan leta 2000, pa je bil tudi najbolje prodajani album leta. Je velik perfekcionist, med vsem, kar je ustvaril v svoji dolgoletni karieri, pa je najbolj ponosen na svojo družino, ki mu predstavlja osnovo, iz katere se vse začne in ki je zanj najpomembnejša. Priljubljeni pevec je nedvomno izjemno priljubljen tudi pri nas, zato ne preseneča, da se v Slovenijo vrača s posebnim koncertom, ki bo 16. septembra v ljubljanskih Križankah.

»Če dobro pomislite, je v glasbi res čarovnija. Vanjo verjameš, z njo se preseliš v popolnoma nove svetove, z njo na tisoče ljudi postane eno, da o občutkih, ki jih prebudi, niti ne govorimo. Čista čarovnija, s katero sem zasvojen, in če je ne bi bilo, če ne bi mogel deliti glasbe z ljudmi, je ne bi niti ustvarjal,« pravi Joksimović, ki je znan tudi kot producent in avtor skladb drugih izvajalcev, njegove pesmi pa so izjemno priljubljene po vsej regiji.