Ed Sheeran ni plagiator

Ed Sheeran se še ne bo upokojil in poslovil od glasbe. V zadnjih tednih se je na sodišču namreč boril proti obtožbam plagiatorstva, češ da je za svojo pesem Thinking Out Loud ukradel elemente pesmi Let's Get It On, ki je pred natanko pol stoletja ustoličila Marvina Gaya kot seks simbol. Težke obtožbe, ki jih je Sheeran odločno zanikal, so britanskega pevca tako zabolele, da je sklenil, da če bo spoznan za krivega, glasbi za vselej obrniti hrbet. »Očitno se mi še ne bo treba upokojiti,« se mu je obraz razlezel v širok nasmeh, ko ga je ameriško sodišče oprostilo.

Ukradel naj bi delčke pesmi Marvina Gaya, Let's Get It On. FOTO: Walter Mcbride/infphoto.com

Eda so pred sodišče zvlekli dediči Gayevega sotekstopisca Eda Townsenda, ker da jim zaradi »izposoje« dela skladbe dolguje odstotek od dobička za Thinking Out Loud. A je glasbenik vztrajal, da je skladba, ki jo je spisal s pomočjo prijateljice Amy Wadge, plod njegove ustvarjalnosti, ki se je napajala v zgodbi njegovih starih staršev in lastnem ljubezenskem razmerju. Če pa kdo sliši manjše podobnosti v ritmu in melodiji obeh skladb, je to zgolj, ker vsi glasbeni ustvarjalci sledijo isti glasbeni abecedi. »To so osnovni glasbeni gradniki, ki jih morajo glasbeni ustvarjalci prosto uporabljati, sicer bomo vsi, ki imamo glasbo radi, revnejši,« je razložila pevčeva odvetnica Ilene Farkas. Zastopnica Townsendovih dedičev pa je hotela poroto prepričati, da v središču tožbe niso ti osnovni glasbeni elementi, temveč način, kako so bili združeni.

Proti obtožbam plagiatorstva se je uspešno boril tudi lani zaradi skladbe Shape of You.

»Gospod Sheeran računa na to, da vas bo zaslepil njegov uspeh,« je še dejala, a porotnikov njene besede niso prepričale. Razsodili so Sheeranu v prid.