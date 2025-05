Dvorana slavnih rockerjev se polni, to so novi člani

Ameriška rock skupina Soundgarden bo letos sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla, in sicer v zasedbi Matt Cameron (bobni), Chris Cornell (vokal in kitara), Ben Shepherd (bas kitara), Kim Thayil (solo kitara) in Hiro Yamamoto (bas kitarist in soustanovitelj skupine).

Poleg ikoničnih grungerjev iz Seattla bodo v dvorano sprejeli še druge izvajalce, kot so britanski rockerji Bad Company, ameriški pevec Chubby Checker, pokojni britanski rocker Joe Cocker, ameriška glasbenica Cyndi Lauper, ameriški rap duet OutKast in ameriška garažna rock skupina/duo The White Stripes.

Joe Cocker nas je zapustil leta 2014. FOTO: Maurizio Gambarini/Reuters

Cyndi Lauper je lani izdala dokumentarec Naj kanarček zapoje (Let The Canary Sing). FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Podelili bodo še druga priznanja. Rap skupina Salt-N-Pepa in pokojni kantavtor Warren Zevon bosta prejela nagrado za glasbeni vpliv, producent Thom Bell, pianist Nicky Hopkins in bas kitaristka Carol Kaye bodo prejeli nagrade za glasbeno odličnost, producent Lenny Waronker pa nagrado Ahmeta Erteguna, imenovano po soustanovitelju Dvorane slavnih rock'n'rolla.

Glas generacijam

»Vsak od sprejetih izvajalcev je ustvaril svoj zvok in odnos do glasbe, ki sta imela globok vpliv na kulturo in prispevala k razvoju rock'n'rolla,« je dejal John Sykes, predsednik Dvorane slavnih. »Njihova glasba je dala glas generacijam in vplivala na nešteto umetnikov, ki so sledili njihovim stopinjam.«

The White Stripes leta 2005 FOTO: Simon Law/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Soundgarden so bili med pionirji grunge glasbe, zvrsti alternativnega rocka, ki je združevala elemente metala in punka in se je razvila na ameriškem pacifiškem severozahodu sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Na začetku devetdesetih let so jo popularizirali skupaj s sodobniki iz Seattla, kot so Alice in Chains, Pearl Jam in Nirvana. V karieri so prodali okoli 30 milijonov albumov, prejeli vrsto nagrad, med njimi par grammyjev, imeli večletno pavzo, po Cornellovi smrti leta 2017 pa šli v »pokoj«, čeprav so preostali člani občasno še nastopali na različnih dobrodelnih koncertih.

Slovesnost ob sprejemu bo 8. novembra v gledališču Peacock v Los Angelesu. Predvajana bo tudi v živo na pretočni platformi Disney+, prirejena različica pa bo pozneje predvajana na televizijski mreži ABC.