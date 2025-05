Dvojno praznovanje za Fehtarje

Ob koncu svoje prve samostojne turneje Zan'ga dej predstavljajo videospot za pesem Gojzar tanc, hkrati pa praznujejo rojstni dan njihovega harmonikarja Blaža, ki se tokrat kot avtor podpisuje pod besedilo in melodijo nove skladbe.

Slavljenec je ob svojem dnevu povedal: »Ko sem bil majhen, sem sanjal, da bom nekega dne kot Franc Mihelič, pri dvajsetih sem si želel s klavirsko in kvintetovsko glasbo potovati po Avstriji, realnost pa je, da pri šestintridesetih igram podeželski rock'n'roll s Fehtarji in ob tem živim sanje, za katere sploh nisem vedel, da jih imam!«

Ko so se pred nekaj leti pojavili, nihče ni pričakoval, da bodo postali prava senzacija.

Koncerti, polni vizualnih efektov, razširjena glasbena zasedba, plesalke in številni glasbeni gosti bodo Fehtarjem ostali v nepozabnem spominu. »Brez naše publike ni nas. Z njimi smo obiskali devet koncertnih lokacij po Sloveniji. Vsakič smo predstavili vse pesmi z novega albuma in vsakič so nastali nepozabni trenutki. Publika nas je vedno znova opomnila, da je biti glasbenik najlepše poslanstvo. To ni služba. Je privilegij. Ponosni smo na prav vsak nastop. A pogled je že usmerjen naprej. Jadra so razprta, Fehtarska bratovščina pa pluje proti novim izzivom,« pravijo glasbeniki.

Gojzar tanc je sicer pesem z njihovega zadnjega albuma Zan'ga dej! »Čeprav smo morda začeli s priredbami, smo že večkrat poudarili, da si želimo ustvarjati avtorsko glasbo in na slovenski glasbeni sceni pustiti nekaj našega. Naše pesmi pripovedujejo zgodbe o nas, o navadah ljudi s podeželja in o tem, kar imamo radi,« pravijo Fehtarji in dodajajo: »Gojzar tanc je himna vseh pohodnikov in ljubiteljev lepih razgledov. Podarjamo jo vsem, ki se vedno znova vračate v objem prelepih slovenskih gora, vsem oskrbnikom planinskih koč, ki nam nudite zavetje, in vsem dekletom, ki z izbiro garderobe poskrbite, da je fantovski korak bolj živahen in krepak. Pajkice so zakon!«

Pesem nosi ime po dveh uspešno izpeljanih dogodkih, ki so potekali visoko v objemu slovenskih gora: prvi Gojzar tanc se je zgodil na Krvavcu leta 2021, lani pa so Fehtarji dogodek dvignili še stopničko višje in na oder t. i. Alpske arene prileteli kar s helikopterjem.