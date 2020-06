Dve zlati piščali za Dan D

Glasbena skupina Dan D je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad zlata piščal slavila kar dvakrat: akademija strokovnjakov z glasbenega in medijskega področja jih je razglasila za izvajalce leta 2019, album leta pa je postala njihova Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago). Skupaj z nagrado za album DNA D v letu 2016 so v njihovi zbirki že tri zlate piščali.



Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago) je nastajala na špilih v placu skupine Dan D, ki jih je v osmih mesecih obiskalo več kot 1000 ljudi, zato je ta album tudi njihov. Pečat so mu nato dali trije producenti – Žarko Pak, Jernej Kržič in Robi Bulešič. Izšel je v dveh delih, oktobra 2018 kot USB-napovednik Milo za drago, ki ga je obdajal kos mila, marca 2019 pa še kot Knjiga pohval in pritožb s CD in knjižico.



Premiero je doživel maja lani pred polnim avditorijem ljubljanskih Križank. Album je nekakšno nadaljevanje glasbenega eksperimenta, v katerega so se Dan D podali z DNA D; oba sta zaznamovala eno najbolj viharnih pa tudi ustvarjalnih obdobij benda. Skupina sicer nagradi pripisuje predvsem podpori publike in sodelavcev in ju razume kot priznanje tveganim potezam, s katerimi z vsakim albumom na novo začrta svoj glasbeni izraz.



​Dan D bodo 1. julija z akustičnim koncertom odprli letošnji festival Poletje z biseri. Na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper bodo pod zvezdnim nebom razprli jadra in se v dobri družbi podali na Tiho glasbeno potovanje.