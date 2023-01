Dve desetletji Veselih dihurčkov: od black in death metala prek vseh mogočih oblik punka (FOTO)

Naslov je malce zavajajoč: Kulturno društvo Veseli dihurčki letos praznuje že 21. obletnico delovanja, ki ga je proslavilo s festivalom alternativne glasbe. Dirty Skunks Fest bi se moral zgoditi že lani ob 20-letnici društva, a so januarja še veljali strogi protikoronski ukrepi, ki so prepovedovali izvedbo koncertov in večjih druženj.

40 skupin je nastopilo na Dirty Skunks Festu.

Zato so se odločili, da bodo letos pripravili dvodnevni festival, in to v kar petih ljubljanskih klubih. V Orto baru in na Metelkovi – v Gala hali, Channel Zeru, Gromki in Jalli Jalli – je v petek in soboto nastopilo 40 različnih skupin, večinoma iz Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Program so skrbno sestavili tako, da se bendi žanrsko med seboj skorajda niso prekrivali, po koncertnem delu pa so izbrani DJ-kolektivi in selektorji poskrbeli za zabavo do zgodnjih jutranjih ur.

Prvič v Orto baru

KD Veseli dihurčki, ki je znano tudi pod imenom Dirty Skunks, se je rodilo leta 2002, ko sta Črt Batagelj in Matej Ahlin organizirala prvi koncert v Orto baru. Samo društvo sta formalno ustanovila nekoliko pozneje, a leto 2002 velja za začetek njunega udejstvovanja v organizaciji koncertov alternativne glasbe s poudarkom na metalu. S svojo ekipo sta prispevala k temu, da je Ljubljana pa tudi Slovenija na splošno prijazen kraj za ljubitelje drugačne, bolj hrupne glasbe. Kakor sta pred leti dejala v pogovoru za Delo, je v Ljubljani alternativnih koncertov na število prebivalcev več kot v večini evropskih prestolnic.

KD Veseli dihurčki za poletje pripravlja metalski festival Tolminator.

Veseli dihurčki so k nam pripeljali številne mednarodno znane skupine, sodelovali na številnih festivalih, kot je, denimo, Metaldays, kjer so skrbeli za drugi oder in ki se letos seli iz Tolmina v Velenje, skrbijo pa tudi za promocijo domačih bandov. Poskrbeli so tudi, da Tolmin ne bo ostal brez metalskega festivala, zato trdo delajo na organizaciji Tolminatorja, ki bo v dolini reke Soče konec julija.

Dvajset let smradu

Sliši se hecno, a tako se je uradno imenoval dvodnevni festival, ki je potekal, kot rečeno, v ljubljanskem Orto baru in v štirih klubih na Metelkovi. Smrad pač zato, ker se društvo imenuje Veseli dihurčki ... Kakor je povedal Črt Batagelj, je kljub nekaterim odpovedim v zadnjem trenutku v petek in soboto nastopilo 40 skupin. Prodali so dobrih 500 (dvodnevnih) festivalskih vstopnic, k temu pa je treba prišteti še po približno 150 dnevnih vstopnic za vsak dan.

Od heavy , thrash, black in death metala prek vseh mogočih oblik punka, skaja, hardcora, crusta in grindcora pa do elektronskega darkwava in darksyntha, po koncertih pa so glasbo vrteli še didžeji.

In festival je bil odličen. Če bi naštel prav vse skupine, bi verjetno zmanjkalo prostora na papirju, a poskrbljeno je bilo za široko paleto okusov alternativne glasbe: od heavy, thrash, black in death metala prek vseh mogočih oblik punka, skaja, hardcora, crusta in grindcora pa do elektronskega darkwava in darksyntha, po koncertih pa so glasbo vrteli še didžeji. Dejansko je vsakdo našel nekaj zase. Prehajanje med klubi s festivalsko zapestnico je bilo enostavno, le občasno so varnostniki zaradi gneče zaprli vrata, da ne bi bile dvorane prenapolnjene. Organizatorji so že pred festivalom pozivali obiskovalce, naj na nastop izbrane skupine raje pridejo dovolj časa prej, da si zagotovijo mesto pod odrom.

Odlično vzdušje

V klubih je bilo vroče in veselo, pri čemer pa je treba spet poudariti, da je metalska in preostala alternativna publika kljub svojemu morda malce drugačnemu videzu zelo strpna in miroljubna. Saj je res, da zna biti dogajanje pod odrom divje, a če kdo pade ali se spotakne, ga drugi poberejo in postavijo na noge. Nekako velja, da pazijo drug na drugega, incidenti pa so redki. Malce drugače kot na tipičnih vaških veselicah, kjer je bilo včasih skoraj pravilo, da se vsaka dobra veselica konča s pretepom.

5 klubov na dveh lokacijah

Skupine, ki so sodelovale na dvodnevnem Dirty Skunks Festu, so dale vse od sebe in navdušile obiskovalce, željne hrupne in zanimive glasbe, pa naj je šlo za nastope na miniaturnem odrčku Jalle Jalle, malce večjih odrih Channel Zera, Gromke in Gala hale ali pa v veliki dvorani Orto bara. Lepo je bilo videti, da so tako večje kot manjše skupine napolnile dvorane in ogrele zabave željno občinstvo, ki je bilo med dolgimi protikoronskimi ukrepi prikrajšano za marsikateri koncert.

In glede na to, da Veseli dihurčki krepijo svojo ekipo, si lahko tudi v prihodnje obetamo odličnih koncertov in festivalov. Že ta petek v Cvetličarni pripravljajo veliki poklon legendam heavy metala in hard rocka s slovenskimi tribute bandi Iron Median, Not'n'Vun, AC/DC cover band in Metröpolis, ki bodo preigravali uspešnice Iron Maiden, Metallice AC/DC in Motorheada.

Legende slovenskega thrash metala Eruption v Gala hali FOTO: Staš Ivanc

Postojnski CarlxJohnson so v Gromki nažigali divji powerviolence. FOTO: Staš Ivanc

Češki goregrinderji Gutalax so v Orto bar prišli v okviru evropske turneje. FOTO: Staš Ivanc

Koprski Human Host Body s svojo izvedbo surovega hardcora in death metala v Channel Zeru FOTO: Staš Ivanc

Elektronski dvojec Neuromancer je s sintetičnimi ritmi premaknil Gromko. FOTO: Staš Ivanc

Laški punk rockerji Strayaway na mini odru Jalle Jalle FOTO: Staš Ivanc