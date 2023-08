Dvanajst ansamblov na prvi šolski dan v boj za dva orfeja (FOTO)

Pisan šopek ansamblov se bo ta petek, 1. septembra, zbral na odru pred mestno hišo na Ptuju, v najstarejšem slovenskem mestu, kjer bo potekal 54. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2023, ki je tudi najstarejša in najuglednejša glasbena prireditev te vrste pri nas. Prvi je tam potekal leta 1969 v organizaciji Radia Ptuj, ki se je tako vključil v praznovanje 1900. obletnice prve omembe mesta Ptuj. Festival vselej poteka konec avgusta ali na začetku septembra. Tradiciji se ne bodo izneverili niti letos, saj ga bodo pripravili ravno na prvi septembrski večer.

Prvič bodo tekmovali tudi Kerlci, ki prihajajo na Štajersko z Gorenjskega. FOTO: Arhiv ansambla

Ansambel dveh dolin, katerega člani prihajajo, kot pove že ime, iz dveh dolin – Selške in Poljanske –, bodo na ptujskem festivalu prvič, torej debitantje. FOTO: Arhiv ansambla

Tekmovalni kategoriji Ansambli bodo na Ptuju tekmovali v dveh kategorijah: v kategoriji klasičnih kvintetov in kategoriji preostalih zasedb. Vsak ansambel bo odigral dve skladbi, eno iz zakladnice slovenske domače glasbe in drugo lastno, ki so jo ustvarili v zadnjem letu in so jo tudi že kje javno predstavili, ne pa z njo tudi tekmovali.

Bogata tradicija

Festival narodno-zabavne glasbe Ptuj ima poleg bogate zbirke skladb, ki so bile na njem predstavljene, tudi bogato zgodovino različnih prizorišč, saj je v mestnem jedru in bližnji okolici več atraktivnih lokacij, na katerih so ga že gostili. Največkrat na dvorišču minoritskega samostana, tudi na ptujskem gradu in novi mestni tržnici, zaradi slabega vremena pa je bil večkrat v športni dvorani srednješolskega centra. Pred dvema letoma so šli v sosednjo občino Juršinci, a so bili organizatorji zaradi tega deležni tudi nekaj kritik. Letos pa bo kulisa že drugič v zgodovini mestna hiša Ptuj, ki jo je zasnoval dunajski arhitekt Max Ferstl na začetku 20. stoletja. Festival je gostila tudi ob abrahamu prireditve pred štirimi leti.

Z Dolenjske bodo prišli trije mladi Lenarti. FOTO: Arhiv ansambla

12 zasedb bo nastopilo na ptujskem festivalu.

Iz vse Slovenije

Komisija je na podlagi razpisa na letošnji festival uvrstila 12 ansamblov. To so Lahov Boris s Prijatelji iz Savinjske doline, Ansambel dveh dolin iz Selške in Poljanske doline, Fenomeni, ki so s Koroške, Ansambel Andreja Bajuka iz Bele krajine, Prisrčniki, ki so večinoma iz Štajerske, Lesarji, ki prihajajo iz Litije in okolice, skupina Lenarti in Ansambel Petan, ki bosta zastopala Dolenjce, Kerlci iz Gorenjske, Firbci iz Škocjana, Ansambel Murni ter Ansambel Gašperja Mirnika, skorajšnja soseda iz Šentjurja in Ljubečne. Prevladovali bodo torej Štajerci, sicer pa glasbeniki prihajajo iz skoraj vse Slovenije.

Leto Avsenikove glasbe

Nagrado orfej bo prejel najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti pa tudi med preostalimi zasedbami. Prav tako bodo nagradili najboljše besedilo in najboljšo vokalno izvedbo, za kar bodo pevcu, pevki ali več pevcem podelili Korenovo plaketo. Svojo najboljšo skladbo pa bodo izbrali tudi obiskovalci na prireditvi in radijski poslušalci. V revijalnem delu bodo nastopili Slovenski zvoki, ki so na začetku glasbene poti že tekmovali na tem festivalu, dvakrat pa so na tem odru gostovali na povabilo organizatorjev. Tokrat bodo pripravili posebno glasbeno doživetje s svojimi uspešnicami kot tudi Avsenikovimi skladbami, saj je vse letošnje leto posvečeno 70-letnici Avsenikove zapuščine.