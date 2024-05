Dva tedna Isaaca Palme

»Zelo sem vesel, da sem lahko poslušalcem spet predstavil novo pesem. Tokrat z zgodbo o prehitro izgoreli ljubezni, ki je trajala kratek čas, a je zarezala globoko. Komu se ni zgodilo, da bi bil kdaj žalosten? A navkljub bolečini je vredno ljubiti. Bolje ljubiti in izgubiti kot sploh ne ljubiti. Zagotovo se je že vsak srečal z občutki izgube in osamljenosti ob koncu ljubezenske zveze. In prav o teh občutkih sem želel peti,« je novo pesem z naslovom Dva tedna, za katero je glasbo napisal skladatelj Roman Sarjaš, besedilo pa Tadeja Hlebš Salobir, opisal Isaac Palma, ki se po premoru vrača na glasbene odre.

Pri snemanju so kot inštrumentalisti sodelovali že omenjeni Roman Sarjaš na klaviaturah, kitaro je odigral Bor Zuljan, bas Goran Sarjaš, tolkala Lan Vračun, bobne Jure Rozman, za back vokal je zaslužna Mirjana Janev, violino igra Ekaterina Lepoša, violo Anastazija Krenn, čelo pa Laura Sečkar.

V videospotu, ki so ga posneli v ljubljanski Narodni galeriji, vidimo tudi igralko Hano Brvar, ki je s pevcem ponazorila ljubezensko afero. Režiral ga je Rok Breznik, ki je poskrbel tudi za vizualno podobo zgodbe, ki ima posebno umetniško vrednost, saj sta se tudi protagonista spoznala v slikovitem okolju ljubljanske Narodne galerije, se nato iskala in na koncu tudi našla.