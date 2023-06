Dva dneva snemala le seksualne prizore, a z vročim zvezdnikom ni uživala

Ryan Reynolds se je že večkrat znašel na lestvicah najbolj privlačnih zvezdnikov, leta 2010 je pristal celo na prestolu najbolj seksi zemljanov. A kdor misli, da so se kanadski igralki Moreni Baccarin uresničile sanje, ko je dobila vlogo njegovega filmskega dekleta Vanesse v stripovskem hitu Deadpool, se je pošteno uštel.

Ryan se kot Deadpool kmalu vrača še v tretje. FOTO: Press Release

Dvodnevni snemalni maraton njunega vdajanja strastem je bil za Moreno vse prej kot prijeten, poljubljanje s hollywoodskim lepotcem pa je bilo znosno zgolj zaradi njegovega profesionalnega odnosa do igralskega poklica.

Dva dneva sva snemala le seksualne prizore. V tem času sva zajela za celo leta seksa.

V filmu sledimo bivšemu agentu Wadu Wilsonu, ki zaradi rigoroznega eksperimenta pridobi nadnaravno moč celjenja in se preobrazi v svoj alterego, v Deadpoola. A čeprav je v ospredju njegov lov na moža, ki mu je spremenil in uničil življenje, brez ljubezenskih vložkov v hollywoodskih filmih pač ne gre. Toda medtem ko so ti na velikem platnu brez dvoma vročični, je resničnost snemanja vse prej kot romantična in uživaška. »V snemanju filma sem uživala. Celotna izkušnja je bila resnično čudovita. No, razen dveh snemalnih dni seksualnih prizorov,« je priznala Morena.

Eno leto seksa

Njen in Ryanov filmski lik sta si namreč izkazala ljubezen tudi s plesom njunih teles, kar pa so filmski ustvarjalci sklenili posneti na en mah. »Dva dneva sva snemala le seksualne prizore. V tem času sva zajela za celo leta seksa,« se nasmehne Morena in priznava, da se je morala nenehno preoblačiti, od seksi oblačilc za božič do tistega, kar ji je Deadpool slačil na valentinovo. A če je ona morda nekoliko po ovinkih priznala, da filmsko ljubimkanje z Ryanom še zdaleč ni bilo tako sanjsko, kot si to verjetno predstavljajo njegove oboževalke, je bil precej bolj neposreden igralec. »Snemanje tega še zdaleč ni bilo žgečkljivo ali vzburjajoče. Prej komično in hkrati grozljivo. V dva dneva sva stlačila eno leto seksa. To zveni neskončno bolj romantično in seksi, kot je bilo v resnici.«

Snemanje vročih prizorov je bilo znosno le zaradi Ryanovega profesionalnega odnosa do igralskega poklica. FOTO: Press Release

Njune seksi scene so bile v prvi vrsti preoblačenje, nato pa sledenje skrbno spisani koreografiji. A če je bilo že to nekoliko neprijetno, je bilo poljubljanje morda še bolj odbijajoče. Namesto Ryanovih ustnic je Morena namreč poljubljala masko, ki mu je zakrivala obraz. »Bilo je, kot bi poljubljala velikanski kondom. V nosnicah sem nenehno imela vonj gume.« K sreči je za nekoliko bolj sproščeno vzdušje poskrbel Ryan, da je bilo ljubkovanje maske iz gume vsaj vzdržno. »Poskušala sva uživati in se zabavati, kolikor je bilo to glede na okoliščine pač mogoče. Zato sva se vsemu precej smejala,« pravi Morena in dodaja, da so tovrstni prizori, z masko ali brez, vselej nekoliko neprijetni.