Dupljaki v prenovljeni zasedbi že pridno vadijo

»Glasba je univerzalni jezik, ki ne pozna meja. Presega čas in prostor. Je del vsakega izmed nas, je del naših življenj. Dupljaki, ki smo v slovenskem prostoru postali prepoznavni po pesmi Na riti imaš piko in delujemo že četrt stoletja, smo v letošnje leto vstopili v prenovljeni sestavi,« nam je sporočil Marjan Lisac, ki ostaja vodja skupine in obenem igra kitaro, ob njem je še vedno tudi ustanovni član tamburaške skupine Aleš Marolt, ki ostaja zvest svoji bisernici, pa tudi kitari. Trije člani so novi, a nikakor niso neznani. Mateja Strnad Zorec, pevka, in Milan Strnad, ki igra diatonično harmoniko in klaviature, sta ustanovna člana Ansambla Cvet, ki je dolgo deloval kot narodnozabavni kvintet, Aleš Breznikar igra kitaro, pa tudi klaviature, bas, cajon in tolkala. Prihajajo iz občine Radeče. Mateja je profesorica kemije na gimnaziji v Brežicah, Milan pravosodni policist v zaporih na Dobu, Aleš pa podjetnik, ki je bil tudi že član skupin Veter, Vikend, Pony Express, sodeloval je s Slavkom Ivančičem in Heleno Blagne. Je tudi predsednik festivalske hiše Festivali In, lastnik blagovne znamke Si.In in Cro.In, predsednik svetovne festivalske organizacije WOFA, predsednik mažoretne zveze Slovenije in izvršni direktor evropske mažoretne asociacije ADA.

V novi zasedbi že pridno vadijo.

Mateja in Milan sta z Ansamblom Cvet dosegla veliko uspehov tudi na različnih narodnozabavnih festivalih, kot so Ptuj, Števerjan, Vurberk, Cerkvenjak, nastopili so tudi na festivalu Slovenska polka in valček. Skratka, vsi trije so zelo izkušeni glasbeniki, vajeni domačih in tujih odrov, nazadnje pa so skupaj delovali v skupini Village Orchestra. Zdaj pa bodo vsi skupaj združili moči in glasbeno znanje v tamburaški skupini Dupljak, ki je znana po ohranjanju glasbenega izročila Kostela in širjenju tega izročila po Sloveniji in za našimi mejami. V vseh letih delovanja je skupina izdala več zgoščenk, med njimi Dupljakof Čušpajs, Dupljakof Cingu Lingu, Dupljakof Kostevček in Dupljakof Špancir. Ob 20. jubileju pa še peto zgoščenko Dupljak of 20. »Marca bomo začeli koncerte, ki bodo za začetek posvečeni dnevu žena. Prvi bo v domačem Kostelu 5. marca, drugi v petek, 7. marca, v kraju Močilno pri Radečah, od koder prihajajo novi člani. Na začetku maja pa bomo odpotovali v Skopje, kjer bomo imeli koncert v sklopu Skopskega gradskega festivala, na povabilo ambasade Republike Slovenije in mesta Skopje ter agencije Bagi Communication,« pove Marjan Lisac, ki je zelo vesel nove, sveže energije, ki je zavela v zasedbi s Kočevskega. Še naprej bodo igrali že znane avtorske skladbe, priredbe ljudskih pesmi, pa narodnozabavne in zimzelene pesmi, posegli pa bodo tudi po priredbah slovenskih in tujih pop rock skladb. »Zelo se veselimo novih izzivov in doživetij,« pravijo Dupljaki.