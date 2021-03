Dupljaki do oboževalcev prek spleta

Peli in igrali so tudi za starejše, nekateri pa so spet celo zaplesali. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Čeprav smo se gledali in slišali od daleč in nas je ločila ograja, smo začutili človeško toplino.

Prvi novodobni koncert na družabnih omrežjih je prvi petek v marcu odigrala tudi tamburaška skupina Dupljak. Grajski video life koncert, ki so ga posvetili dnevu žena, so pripravili v sodelovanju z občino Kostel, Zavodom za kulturo in turizem Kostel ter Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Kočevje, izvedli pa v idiličnem ambientu čudovitih soban gradu Kostel.»Do zdaj ima več kot 20.000 ogledov po vsem svetu. Počaščeni smo, da so si ga ogledali in nam poslali čezoceanske pozdrave tudi naši oboževalci iz ZDA, Kanade in Avstralije. Domačemu občinstvu se je pridružilo tudi občinstvo iz Švedske, Španije, Belgije, Nemčije, Avstrije, Švice in držav bivše Jugoslavije. V Sloveniji pa smo doživeli odziv iz prav vseh kotičkov preljube domovine,« pravi frontman DupljakovSicer pa so le dan pred koncertom na daljavo, in to na pobudo dijakinje Gimnazije in Srednje šole Kočevje, ki se je v projektni maturitetni nalogi odločila za temo vez med generacijami, razveselili tudi oskrbovance domov starejših občanov v Kočevju in Ribnici. »Čeprav smo se gledali in slišali od daleč in nas je ločila ograja, smo začutili človeško toplino, objemi in poljubčki pa so kar deževali,« pove Lisjak.Dupljaki so veseli, da jim je v teh koronskih časih uspelo narediti vsaj korak oziroma dva do ljudi, ki jih pogrešajo. »Vsem, ki so si naš spletni koncert že ogledali, sporočamo: bilo je res jaku, jaku lipu. Tisti, ki si ga še niste, pa ga le poiščite na spletnih povezavah,« sklene prvi mož tamburaške skupine.