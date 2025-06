Dunajske deklice bodo zapele v Plečnikovi cerkvi

Če dunajski dečki veljajo za najslavnejši deški pevski zbor na svetu, konkurenco dobivajo kar v lastnih vrstah. Vse bolj v ospredje tudi v svetovnem merilu namreč stopajo njihove vrstnice. Zbor dunajskih deklic uradno obstaja od leta 2004, vendar deklice šele od letošnjega leta hodijo v isto gimnazijo kot dečki in imajo popolnoma enak učni program.

Letos so se dekleta odpravila na svojo prvo daljšo samostojno mednarodno turnejo.

Zbor dunajskih deklic deluje v okviru Zbora dunajskih dečkov, ki je od leta 2017 na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine. V Ljubljani bodo nastopile nocoj ob 20. uri v koncertnem ciklu Plečnik in a cappella v Plečnikovi cerkvi sv. Frančiška Asiškega v Šiški pod vodstvom dirigenta Stefana Foidla.

Dekliška različica

Wiener Chormädchen, kot se dekliški zbor uradno imenuje, je bil ustanovljen leta 2004 kot dekliška različica znamenitega Zbora dunajskih dečkov oziroma Wiener Sängerknaben. Ta obstaja že od davnega leta 1498, ko ga je osnoval v Ljubljani rojeni zborovodja in skladatelj ter prvi dunajski škof Jurij Slatkonja.

Zbor tvorijo dekleta, stara od 9 do 15 let. FOTOGRAFIJI: Lukas Beck/management zbora

Na začetku je v zboru pelo le nekaj pevk, danes pa jih je 26, starih od 9 do 15 let. Dekleta se izobražujejo po metodah dunajskega deškega zbora. Zbor redno nastopa na lastnih koncertih v dvorani MuTh, koncertni dvorani Zbora dunajskih dečkov in v dunajski dvorni kapeli Hofburgkapelle.

Z Zborom dunajskih dečkov smo jih lahko slišali tudi ob posebnih priložnostih, kot so novoletni koncert Dunajskih filharmonikov leta 2023, koncertu ob 525-letnici Zbora dunajskih dečkov v Musikvereinu, ob ponovnem odprtju avstrijskega parlamenta in na koncertu Zbora dunajskih dečkov ob materinskem dnevu, spet v Musikvereinu. Leta 2022 so nastopile kot otroški zbor v delu Joeja Zawinula Mauthausen – vom großen Sterben hören, leta 2023 pa so dekleta nastopila v skladbi Marka Andreja RWH 1-4 na festivalu Wien modern v dunajski stolnici sv. Štefana.

Z dečki si delijo tudi nagrade

Lani so sodelovala v scenski kantati Carmina Burana Carla Orffa v dunajskem Konzerthausu in izvedla tudi delo Devica Orleanska Arthurja Honeggerja v Musikvereinu na Dunaju. Pred dvema letoma je dekliški zbor prejel avstrijsko nagrado za glasbeno gledališče, lani pa skupaj z Zborom dunajskih dečkov še evropsko nagrado za kulturo.

Letos so se dekleta odpravila na svojo prvo daljšo samostojno mednarodno turnejo, ki bo štela 21 koncertov po Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji in tudi Sloveniji. Na koncertu v Ljubljani se bo zbor predstavil s prerezom svojega širokega repertoarja, ki sega od baroka do sodobnosti in od klasike do lahkotnejših ritmov.