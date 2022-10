Dueta ni več: dokončno sta se razšla

Slovenska oziroma bolje povedano mariborska polovica svetovno znanega dueta 2Cellos, 35-letni violončelist Luka Šulić, ki mu je s Hrvatom Stjepanom Hauserjem uspelo z godalom za klasično glasbo navdušiti tudi tiste, ki morda nad tem inštrumentom prej niso bili navdušeni, se je že pred časom odločil, da ima dovolj dolgih turnej.

V zadnjih letih, odkar si je ustvaril družino, je bil namreč odsoten od doma, kjer so ga čakali njegovi najdražji, žena Tamara, sin Val, hčerka Hana in najmlajši Leo. Čeprav je družina največji razlog, da se je odločil končati desetletje dolgo pot s Hauserjem, pa še zdaleč ni edini. Njuna aktualna turneja je zadnja, je za španski časnik La Vanguardia razkril Mariborčan. »Čutiva, da je to pravi čas, da se posloviva kot duet, saj sva na najvišji ravni. Bolje se je posloviti, ko si zgoraj, kot ko si spodaj. Verjameva, da sva v teh več kot desetih letih dosegla veliko, zato je zdaj čas, da greva naprej k drugačnim projektom, ki jih ima vsak od naju kot glasbenik in človek,« je ob njunem dokončnem slovesu povedal Šulić.

Svetovno znani dvojec nas je navduševal več kot deset let. FOTO: JURE ERŽEN

Pred časom je tudi dejal, da sta si z dolgoletnim prijateljem zelo različna, sam je namreč zadnja leta povsem družinski človek in si želi čim krajših turnej, Stjepan pa je glasbenik, ki ves svoj čas vlaga v kariero. Hauser je že napovedal samostojno karierno pot, medtem ko se bo 35-letni Mariborčan posvetil družini.