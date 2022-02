Drama pevca iz šova Slovenija ima talent: med snemanjem je izgubil glas (VIDEO)

Nekdanji pevec zasedbe Game Over Alen Hass, ki se je letos preizkusil tudi v šovu Slovenija ima talent, je izdal novo skladbo. Za Srečna zdaj je posnel tudi videospot in razkril, da je med nastajanjem skladbe doživel tudi precej stresno situacijo, in sicer je za en mesec izgubil glas.

Melodijo za skladbo je ustvaril Nermin Puškar, produkcijo je prevzel Nace Jordan, besedilo pa je napisala Lina Rahne. Alen je razkril, da je do melodije za skladbo prišel, ko se je z Nerminom sestal na kavi in mu je ta predvajal novi demo. Nad melodijo je bil tako navdušen, da je to očitno prevzelo tudi Nermina, ki mu je skladbo kar podaril. Alen se je s producentom lotil ustvarjanja, a je med snemanjem naletel na manjše zaplete.

Poleg covida, ki je ekipo oviral pri delu, je za en mesec izgubil glas. Zaradi tega so morali prestaviti izid skladbe. »Bilo je stresno, priznam. Mnogokrat sem že sam obupoval, saj so se nenehno pojavljale nove težave. A kot pravijo, vse je za nekaj dobro,« komentira Alen. »Z ekipo smo si postavili res visok standard pri ustvarjanju novih pesmi in raje vidim, da si vzamemo več časa, kot da med ljudi spustimo nekaj, s čimer niti sami nismo povsem zadovoljni.«