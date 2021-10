Dorsetska obala spet privabila filmarje

Pristaniško mestece Lyme Regis na razbrazdani dorsetski obali je na začetku tedna prekrila tanka snežna odeja – kljub temu da v teh delih Anglije tako rekoč nikoli ne sneži! Kot kafra so izpuhtele tudi sodobne ribiške ladje in čolni, na gladini pristanišča se mirno pozibava le starinska ribiška ladja Lydia Eve iz 30. let prejšnjega stoletja, iz tega časa pa so tudi avtomobili – starodobniki, ki so zavzeli lymske ulice.

In da je kulisa nekega drugega časa, morebiti kar drugega sveta popolna, se na obali dvigujejo tudi lesene hiše na kolih, nekje v kotu pa stopnice, za katere se zdi, da ne vodijo nikamor. »Izjemno je. Zijala prihajajo prodajat ne le domačini, ampak tudi dopustniki, vsi poskušajo dognati, kaj se dogaja. Vsekakor je dogajanje zbudilo precejšnjo pozornost,« je zadovoljen lokalni svetnik Daryl Turner, ki je pred večino vedel, kaj se bo dogajalo v običajno precej zaspanem ribiškem mestecu. To je namreč padlo v oči hollywoodskim veljakom, ki so si Lyme Regis izbrali za eno od prizorišč snemanja visokoproračunskega muzikala Wonka, predzgodbe najbolj znanega lastnika tovarne čokolade Willyja Wonke.

Tukaj snemala tudi Meryl Streep

Ni prvič, da je mestece na dorsetski obali kulisa hollywoodske uspešnice. Ta pokrajina je namreč že 1981. pričarala popolno vzdušje romantični drami Žena francoskega poročnika, ki je Meryl Streep prinesla oskarjevsko nominacijo.

Timothée Chalamet se je z navdušenjem prelevil v mladega Willyja Wonko. FOTO: Osebni Arhiv

Skoraj štiri desetletja pozneje so se tu vrtele tudi filmske kamere romance Ammonite s Kate Winslet in Saoirse Ronan. Zdaj pa bo tu oživel tudi pravljični svet čokoladarja Willyja Wonke. No, vsaj delček, saj bo kljub večdnevnemu snemanju na filmskem traku v drug čas potopljeni Lyme Regis zaživel menda za zgolj dobro minuto filma. Slednje pa nikakor ne okrne ambicioznosti produkcije, saj česa podobnega tu še niso videli. »Vsi v mestu smo snemalno ekipo sprejeli odprtih rok, hollywoodska produkcija tolikšnih razsežnosti je za mesto vsekakor dobra,« je dejal Turner in ob pogledu na okoli 400-člansko ekipo dodal, da še nikoli ni videl toliko ljudi na enem prizorišču. »Pred nekaj leti so tu snemali Ammonite, a produkcije v tolikšnem obsegu še nisem videl.«

Ženske ga lovijo s fotoaparati

Filmski blišč na angleški obali je vsekakor vzbudil pozornost, a največji delež je je požel glavni igralec Timothée Chalamet, ki se je prelevil v novo in mlajšo različico vsem znanega čudaškega lastnika tovarne čokolade. Predvsem zaradi njega se na obrobju snemalnega cirkusa zbirajo predvsem ženske, ki želijo mladega igralca, ki mu je film Pokliči me po svojem imenu že pred štirimi leti, ko je bil star le 21 let, prinesel oskarjevsko nominacijo, ujeti s fotoaparatom, bodisi zase bodisi za svoje hčerke.

Ribičem so filmarji plačali, da so za čas snemanja skrili svoje čolne in ne hodijo na ribolov.

»Napetost je gromozanska. Upam, da bo tako ostalo,« je na prvi snemalni dan na začetku tedna čivknil zvezdnik in si z objavo nemudoma prislužil okoli štiri milijone všečkov. Po večini s strani nežnejšega spola, seveda. Sicer pa bodo v filmu, ki prihaja v kina predvidoma marca 2023, zaigrali še Olivia Colman, Rowan Atkinson in Sally Hawkins.