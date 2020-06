Donelo bo v devetih mestih

Od 2011. tudi v Sloveniji

26 tisoč slovenskih osnovnošolcev obiskuje glasbene šole.

Letos se bo praznovalo, pelo, igralo in plesalo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici, Kranju, Ptuju, Murski Soboti, Železnikih in Piranu z okolico.

Fête de la Musique je nastal leta 1982 v Franciji na pobudo takratnega ministra za kulturo. Na podlagi spoznanja, da toliko francoske mladine obiskuje glasbene šole in muzicira, so 21. junij določili kot dan glasbe, ko se ta predstavlja povsod in vsakomur. Vest je hitro zaobšla svet in danes se 21. junij kot svetovni dan glasbe praznuje v več kot 700 mestih iz več kot 120 držav sveta. Glasbeniki so dobrodošli na ulicah, trgih, parkih, balkonih in mostovih ter številnih drugih, manj običajnih prizoriščih. Vse z namenom, da mimoidoče presenetijo, jim polepšajo dan ter opozorijo na bogato glasbeno življenje, ki ga mesto premore. Pa tudi na težave, ki jih je ustvarjalcem povzročila koronaepidemija.V Sloveniji Praznik glasbe poteka od leta 2011, ko je prvo edicijo organizirala Glasbena zadruga Celinka. Ta je praznovanje organizirala tudi naslednje leto, sledili sta dve leti predaha. V letu 2015 je krovno organizacijo Praznika glasbe prevzel SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, od takrat pa dogodek poteka neprekinjeno vsako leto. Na Prazniku glasbe se predstavljajo glasbeniki in glasbenice ter pevci in pevke vseh žanrov in generacij. V ospredje je postavljeno izvajanje žive glasbe, pri čemer želi Praznik glasbe ozaveščati o pomenu zvočne ekologije, sožitju glasbenikov s prebivalci mesta ter pozitivnih učinkih, ki jih prinaša živa glasba v primerjavi z zvočniki trgovinskih in gostinskih obratov v javnem prostoru.Letos se bo praznovalo, pelo, igralo in plesalo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici, Kranju, Ptuju, Murski Soboti, Železnikih in Piranu z okolico. Prisluhniti bo mogoče številnim žanrom, od klasike in zborovstva, prek rocka, popa, kantavtorstva in jazza, vse do hip hopa in urbane elektronske glasbe. Nastopili bodo številni profesionalni in ljubiteljski glasbeniki in glasbenice širokega generacijskega razpona. Na svoj račun bo prišel prav vsak ljubitelj glasbe.