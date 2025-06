Domen Kumer združil znane obraze (VIDEO)

Čeprav se poletje šele dobro začenja, štajerski pevec Domen Kumer že misli na jesen. Dvorano Tabor v domačem Mariboru je 17. oktobra rezerviral za svoj koncert, ki ga je poimenoval kar Največja slovenska čaga. Z razlogom, saj bo na njem predstavil vse svoje največje uspešnice, družbo pa mu bodo delali mnogi glasbeni prijatelji. Kdo vse, naj bi razkril kmalu.

Domen Kumer in Petra Potrebuješ v videospotu.

S plesalkami in mažoretami iz Pesnice.

Na terapiji pri Dejanu Vunjaku

S tem namenom je v teh dneh objavil novo skladbo z naslovom Bolano, za katero je glasbo in aranžma napisal sam, besedilo pa skupaj z Mirno Reynolds. Kot običajno je zanjo posnel videospot, v njem pa v različnih prizorih opazimo več znanih Slovencev: v vlogi prodajalca nepremičnin člana Poskočnih muzikantov Martina Juharta, v lokalu boste prepoznali člane ansambla Stil, v vlogi terapevta Dejana Vunjaka, v vlogi sodnika na nogometnem igrišču pa Čuka Jožeta Potrebuješa. Glavna vloga v videospotu je tokrat pripadla Petri Potrebuješ, Jožetovi starejši hčeri. A tudi to še ni vse. Za še več energije so poskrbeli še številni drugi bolj ali manj znani obrazi. Tudi dekleta iz plesne skupine Tigrice ter MTS Pesnica, glasbeniki pihalnega orkestra KUD Pošta ter fantje iz Domnovega banda.

»Skupaj je v videospotu nastopilo več kot 50 ljudi, snemanje pa je potekalo na 10 lokacijah,« nam je razkril Domen. In zakaj pesem Bolano? Ta beseda ima dva pomena, najpogosteje jo izrečemo, ko se nam zdi nekaj noro, zmešano ali takrat, ko se nam malo zatresejo tla pod nogami. Domen jo je uporabil v novi poletni pesmi za napoved hudih žurk, ki se bodo zgodile v vročih mesecih in na katere vsi že komaj čakamo. Gre za hudomušno pesem oziroma zgodbo o tem, kaj vse je moški pripravljen narediti iz ljubezni – tudi če to pomeni, da postane copata, ki pere posodo, gre raje v kino kot na fuzbal, se s svojo drago udeleži terapije in si celo naredi tetovažo z njenim imenom! »No, če to ni bolano, potem res ne vemo, kaj je,« pravi štajerski šarmer Domen Kumer.