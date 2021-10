Domen Kumer združil moči s starimi mački (VIDEO)

»Dragi moji, tokrat vam predstavljam čisto sveže preoblečeno skladbo Baby blue, ki se je zapisala v srca različnih generacij in velja za eno boljših slovenskih skladb zabavne glasbe.

Originalna pesem je bila ustvarjena z namenom predstavitve na Jugoviziji. Ustvarila sta jo dva žal že pokojna glasbenika, Dejvi Hrušovar je skomponiral melodijo, besedilo je delo Janeza Hvaleta,« pove o prepoznavni pop skladbi Domen Kumer, ki mu je bila od nekdaj všeč, zato se je tudi odločil, da jo skupaj z znanimi slovenskimi glasbeniki posname na novo.

»Dejansko je mogoče v glasbenem videospotu opaziti številne posameznike, ki so na glasbenem področju pustili svoj pečat. To so Miro Čekeliš (Hazard, Rendez-Vous), Zvone Tomac (Kingston), Dragan Bulič in Aleš Bolk (Malibu, Nočni skok), ki so vsi že stari mački,« razkriva Kumer, ki je k sodelovanju povabil tudi Zvoneta Tomca iz skupine Kingston.

Z njim in predvsem njegovo ženo Natko Geržina iz Power Dancers pa je uspešno sodeloval že leta 2005 pri skladbi Do Portoroža, s katero se je istega leta udeležil festivala Melodije morja in sonca. »Je pa res, da smo videospot za Baby blue snemali na slovenski obali na dan, ko sem se vrnil z vzpona na Triglav. Je bilo pa tisti dan, na srečo, res lepo vreme, tako smo se s celotno ekipo simpatičnih deklet in vseh preostalih sodelujočih ob delu tudi izredno lepo zabavali,« nam je zaupal Kumer, ki se trudi ostati aktiven in vzdrževati stik s poslušalci tudi v teh za glasbenike še vedno ne preveč rožnatih časih.