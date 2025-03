Domen Kumer polko nadgradil z umetno inteligenco (VIDEO)

Pevec Domen Kumer, ki je pred manj kot enim letom razburkal slovensko glasbeno sceno s provokativnim besedilom v pesmi Halo, halo?!, se vrača z osveženo priredbo svoje uspešnice Hočem polko nazaj. Ta je izšla leta 2008, za melodijo in aranžma je poskrbel Domen sam, pod besedilo pa se podpisuje Vera Šolinc. Nova različica se ponaša s hitrejšimi ritmi in je kot nalašč za sezono veselic, ki se bo kmalu začela. Pesem nikoli ni dobila videospota, zato se je Domen odločil, da ga bo nova priredba imela. Ta videospot pa je še bolj poseben, saj je prvi slovenski animirani videospot, ki je v celoti narejen s pomočjo umetne inteligence. »Z bendom smo se skupaj odločili na novo posneti to pesem, saj jo v taki obliki že izvajamo na koncertih in jo naša publika vsakič zelo dobro sprejme. Ker je umetna inteligenca vedno bolj vpeta v naša življenja, smo se skupaj odločili, da tokrat naredimo malo drugačen videospot. Zato je nastala animacija, kjer lahko vidimo mene in vse člane mojega benda kot animirane like,« pravi pevec.