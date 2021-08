Domači oder je tudi za Dan D najbolj čaroben

Poletje se izteka, s tem pa se zaključku bliža tudi Festival novomeško poletje. Minulo soboto se je v atriju grmskega gradu zgodil peti od šestih koncertov. Brez domače zasedbe Dan D pač ne bi šlo in njihov koncert Tiho je v teh norih časih blagodejno vplival na telesa in duše vseh, ki so mu prisluhnili. Dan D so pred koncertom zapisali, da prihajajo domov in da se bodo, ko pade mrak, Tiho ljubili in odganjali zle duhove. In bilo je magično. Tomislav Jovanovič - Tokac je razpel svoje glasilke in čutna besedila odprtega srca podajal razvnetemu občinstvu. Z ribežnom, steklenicami vina, bisernico, zvončki in drugimi pripomočki so Tokac, Marko Turk - Tučo, Boštjan Grubar, Nikola Sekulović in Dušan Obradinovič - Obra obiskovalcem od blizu Tiho, počasi, a naravnost segli prav do srca. Poslušalci pa jih s stoječimi ovacijami niso in niso spustili z odra, zato so se dandejevci publiki pridružili pod odrom in skupaj so odpeli Pusti, naj te nosi voda ... Navdušeni niso bili samo poslušalci, pač pa tudi glasbeniki, ki so v en glas dejali, da je koncert na domačem terenu malce bolj čaroben, kot so sicer čarobni koncerti.



Zadovoljni pa so bili tudi organizatorji iz Produkcijske hiše Inja, ki jo vodita Igor Ilić in Anja Pavlin. »Organizirati festival v zadnjih dveh letih, ki ju kroji koronavirus, res ni mačji kašelj, daleč od tega. Predvsem se moram zato res iskreno zahvaliti Mestni občini Novo mesto, kulturnim ustanovam, podpornikom, partnerjem in sponzorjem festivala, brez katerih ga letos ne bi mogli izpeljati,« je povedala Anja Pavlin. V soboto, ki je pred nami, se bo zgodil finalni večer Festivala novomeško poletje, ko se bodo Izštekani znova odpravili iz varnega studia na prosto, tokrat prvič v Novo mesto, na obnovljeni Glavni trg. Koncert bo, kot je za Izštekane v navadi, prepreden s pogovorom, ki ga bo vodil Jure Longyka. Izštekani bodo prvič gostili legendarni novomeški bend Društvo mrtvih pesnikov, ki pripravljajo akustični koncert ob svoji 30-letnici skupaj z godalnim kvartetom Corcoras. Dogodek bo posnela Televizija Slovenija, ki bo poskrbela tudi za sliko spletnega videoprenosa. Ta se bo začel skupaj z radijskim točno ob 20. uri.



Društvo mrtvih pesnikov zadnje desetletje deluje v zasedbi Alan Vitezič (glas, kitara), Peter Dekleva (kitara), Boštjan Artiček (klaviature), Tomaž Koncilija (bas, glas) in Marko Zajc (bobni). Po srebrnem jubileju, ki so ga zaznamovali z odmevnima koncertoma v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine in z izidom dvojnega kompilacijskega albuma 25, so leta 2018 izdali ploščo Astronavt. Zdaj že snemajo nove skladbe, ki so večinoma nastajale v koronskem času, ki je večkrat prestavil tudi praznovanje njihove tridesetletnice, ki bi se moralo zgoditi že lani.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: