Doma pavzira, Srbi ga nagrajujejo

Čeprav je za glasbenike in vse zaposlene v kulturi izjemno težek čas, Damiano Roi pridno dela. Osvaja namreč srbsko glasbeno sceno, te dni pa je izjemno zaposlen z gostovanji in nastopi. Kot je videti, mu gredo zadeve dobro od rok in vsekakor namerava glasbeno pot v Srbiji nadaljevati in kovati železo, dokler je vroče. »V samo tednu dni sem gostoval kar na treh televizijah v Beogradu in na festivalu v Nišu. To so bile zelo gledane oddaje na Happy TV, Grand TV in KCN TV,« zadovoljno pove. In kaj je bil razlog za povabila in gostovanja? »Imel sem intervjuje in predstavitev svoje nove pesmi Tebe nema, ki sem jo zapel v srbskem jeziku. Skladbo je napisal Marko Stojković. Za nastope in gostovanja v Srbiji je pa zaslužen moj tiskovni predstavnik Marko Spirić,« doda. Damiano se pojavlja tudi na srbskih festivalih, saj meni, da so zelo dobrodošli, da lahko kot glasbenik opozori nase. Pesem Tebe nema je bila predstavljena na Apolon festivalu v Nišu, kjer je prejel kar tri nagrade.



»Skladba se že vrti na radijskih postajah po Srbiji in je zelo lepo sprejeta. Odpira se mi še veliko novih sodelovanj in projektov,« je hvaležen. Damiano kmalu spet potuje v Beograd, kjer bo gost na veliki gala prestižni prireditvi in bo zapel nekaj pesmi zelo znanim obrazom. Kljub poti, ki se mu obeta, in odhodih v Srbijo ne razmišlja, da bi se preselil tja, niti začasno ne. Trenutno precej časa preživi na avtocestah med Mariborom in Beogradom, a vožnje kljub razdalji niso tako zelo naporne, da jih ne bi zmogel. »Ko se pogosto voziš, se navadiš in nekako ne opaziš več ne razdalje ne časa,« še pravi mariborski glasbenik.

