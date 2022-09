Dolenjci in Štajerci so si priigrali orfeja (FOTO)

Kot smo pisali že včeraj, so na Ptuju izzvenele melodije 53. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2022, na njem pa sta glavno nagrado prejela dva ansambla. Absolutni zmagovalci med klasičnimi kvinteti so postali Dolenjskih 5 in prejeli enega od dveh orfejev, najvišjo nagrado ptujskega festivala.

Fantje Ansambla Upanje so po tonski vaji in generalki težko čakali na svoj drugi nastop na ptujskem festivalu.

Drugi orfej je ostal na domačih tleh, zmagoslavno so ga v zrak dvignili fantje Ansambla Upanje, doma iz okolice Ptuja, natančneje iz vasi Zagojiči v občini Gorišnica, ki so postali absolutni zmagovalci med preostalimi zasedbami. Obenem so prejeli nagrado občinstva, saj je bila po mnenju vseh – tistih, ki so glasovali prek spletnih strani več radijskih postaj, in tistih, ki so glasove oddali na Ptuju – njihova polka Hišica ob morju najboljša skladba festivala.

»Neskončno smo veseli, srečni in hvaležni za obe nagradi, ki smo ju prejeli. Seveda moramo najprej tole prespati, potem pa bo čas, da bomo primerno proslavili uspeh in morda tudi nazdravili,« je dejal Niko Zorko, harmonikar in vodja Ansambla Upanje, potem ko je na odru v zrak ponosno dvignil orfeja, za katerega so seveda zaslužni vsi člani. Poleg Zorka so to še pevec Marcel Šafarič, kitarist Klemen Zavec in basist Žiga Viher. Na ptujskem festivalu so nagrado občinstva za skladbo z naslovom Nedosegljiva prejeli tudi lani. Letos pa uspeha niso le ponovili, temveč so ga nadgradili, saj so osvojili tudi orfeja – nagrado strokovne komisije za najboljši ansambel med preostalimi zasedbami.

Žan Hribar, vodja in klarinetist Dolenjskih 5, je v imenu vseh članov prejel orfeja za najboljši kvintet. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

»Že lanski nastop nam je ostal v lepem spominu, letos pa smo si predvsem želeli, da bi poslušalci občutili vonj po morju in soli, kot smo peli v skladbi Hišica ob morju, ki sta jo ustvarila Martin Juhart (melodija in aranžma) in Matej Trstenjak, ki je napisal besedilo. In očitno so jo občutili tako, kot smo jo mi,« so po nastopu povedali fantje, ki so se letos udeležili kar treh festivalov. Na prvem, v Oplotnici, so prav tako osvojili prvo nagrado strokovne komisije in plaketo Tineta Lesjaka za pesem Moja Slovenija avtorjev Uroša Kutnjaka in Franja Oseta, na vurberškem pa so se predstavili s čutnim valčkom Prleški poet, a so tam ostali praznih rok.

Prvič na festivalu

Absolutni zmagovalci med klasičnimi kvinteti pa so postali člani Ansambla Dolenjskih 5, ki prihajajo iz Šentruperta na Dolenjskem, z dežele, kjer prevladujejo trio zasedbe z večglasnim petjem po vzoru Lojzeta Slaka. »Nastopa na Ptuju smo se zelo veselili, saj smo bili prvič na tem festivalu,« so bili veseli člani Dolenjskih 5, ki so se predstavili s polko z naslovom Razočarana, ustvarila sta jo Primož Ilovar (melodijo in aranžma) in Igor Pirkovič (besedilo).

Nastopa na Ptuju so se člani Dolenjskih 5 zelo veselili, saj so bili prvič na tem festivalu.

Že dan potem so premierno predstavili videospot, ki so ga tokrat v celoti posneli v lastni režiji. »Pravzaprav je za to zelo zaslužen naš novi član Matic Padaršič, ki zelo uživa v snemanju in obdelavi videov. Mislim, da nam je izdelek lepo uspel, in smo nanj ponosni. Upamo, da si ga bo ogledalo čim več ljudi, tudi vaših bralcev,« je misli za Slovenske novice strnil vodja ansambla, klarinetist Žan Hribar, ob katerem so še trobentar Jan Anderlič, harmonikar Jure Krevs, basist Gašper Anderlič, že omenjeni kitarist Matic Padaršič in pevka Hana Zupan. Slednja je na Ptuju prejela Korenovo plaketo, nagrado za najboljšo vokalno izvedbo, ki jo lahko pevka ali pevec ali več njih prejmejo samo enkrat. »Fantje smo na našo Hano seveda zelo ponosni,« je še poudaril Hribar.

Dolenjskih 5 so sicer na odru izjemoma imeli dodatno pomoč. »Ob Hani je bila na odru še ena simpatična pevka Urška Kužet, ki je z nami nastopila priložnostno. Pesem je namreč napisana tako, da klarinetist ali trobentar, ki tudi pojeta, nista mogla hkrati peti in igrati, zvena pesmi pa nismo želeli oslabiti. Zato nam je na pomoč priskočila Urška. Sicer pa ostajamo v zasedbi s pevko Hano, kot so naši oboževalci vajeni,« je še razkril Žan Hribar. Mi pa obema ansambloma za osvojene lovorike še enkrat iskreno čestitamo.