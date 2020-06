Dolenjcem se je pridružila Posavka

Dirigira moškemu zboru. FOTO: OSEBNI ARHIV

Od igranja za dušo do ansambla

Poleg tega da poje, Nina vodi tudi moški pevski zbor.

so nastopili prvič.

Ansambel Prava stvar ima novo okrepitev – v Posavju so našli pevko, da je nadomestila dosedanjo članico, ki je bila z njimi od začetka v letu 2017, ko se je ansambel pojavil na narodno-zabavni sceni.»Nina Pisek je doma iz okolice Krškega. V preteklosti je bila članica Gala kvinteta. Je diplomirana profesorica glasbe, letos pa končuje magisterij. Poleg tega da zelo rada poje, vodi moški pevski zbor. V prostem času se rada ukvarja s športom, vrtnari in tudi kaj okusnega skuha. Te dni že komaj čaka, da spet stopi na oder,« so fantje,in, opisali novo moč v svojih vrstah in obljubili, da se bodo še naprej trudili ustvarjati lepe pesmi za poslušalce in oboževalce.Člani so se sicer poznali in prijateljevali že nekaj časa, preden so ustanovili ansambel. Trije so bili že prej aktivni v drugih zasedbah, zato so s seboj prinesli precej izkušenj.»Velikokrat smo se po naključju sestali in zaigrali kakšno za dušo, medtem pa je vseskozi tlela želja, da bi ustanovili ansambel. Potem se je zgodilo, in ker se nam je zdelo, da je to nekaj pravega, smo postali in ostali kar Ansambel Prava stvar,« pove harmonikar Rok Zupančič. Že kmalu so se udeležili prvega festivala v Dolenjskih Toplicah in na njem dobili prvo tovrstno potrditev, domov so se namreč vrnili s srebrnim termalčkom, drugo nagrado festivala, na katerem so se predstavili s skladbo Za vrati, kjer živi jesen. Melodijo zanjo je ustvaril harmonikar Rok Zupančič, besedilo pa, ki je prejela tudi nagrado za najboljše besedilo. Ista avtorja sta se pred dvema letoma podpisala pod polko z naslovom Ko bom nevesta, ki je zelo primerna za spomladanske poroke; no, letos so bile zaradi koronavirusa po večini odpovedane in prestavljene ali vsaj okrnjene.Lani so se udeležili odmevnega natečaja Volkswagen špila, ki jih je izjemno navdušil. »Organizatorji so se res potrudili in dogodek izpeljali na visoki ravni,« so bili zadovoljni fantje, ki se jim je ta dogodek vtisnil v spomin. Na njem so se premierno predstavili s polko Imam te v načrtu, ki jo je prav tako ustvaril njihov harmonikar Rok Zupančič (melodijo), besedilo pa je dodal. In z njo so prepričali komisijo, da jih je uvrstila v ožji izbor finalistov natečaja.