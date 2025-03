Dokumentarec Petre Seliškar: vrača se v čas, ki ga ni več

Novi celovečerni dokumentarni film Gora se ne bo premaknila režiserke Petre Seliškar bo svetovno premiero doživel 5. aprila na 56. mednarodnem filmskem festivalu Visions du Réel (Vizije resničnosti) v Švici. Uvrščen je v uradni mednarodni tekmovalni program, kamor se je skupno uvrstilo 14 filmov, od tega jih bo 13 imelo svetovno premiero, eden pa mednarodno, sporočajo s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Mednarodno priznani festival dokumentarnega filma v Nyonu bo potekal od 4. do 14. aprila. Ustanovljen je bil leta 1969, sedanje ime pa je dobil leta 1995 in je največji švicarski festival dokumentarnega filma in eden med najpomembnejšimi na svetovnem zemljevidu festivalov dokumentarnega filma.

Čredo ovac varujejo ogromni psi. FOTO: Sfc

Kadar ne delajo, se igrajo in razpravljajo o smislu življenja.

Velik dosežek

»Visoko v makedonskih gorah, sredi črede 600 ovac, ki jih varujejo ogromni psi, stoji zavetišče. Iz negotovega zavetišča odmeva otroški smeh. To so bratje, stari od osem do dvajset let. Kadar ne delajo, se igrajo in razpravljajo o smislu življenja. Je tu njihova prihodnost?« SFC razkriva tematiko filma.

»Uvrstitev na 56. festival dokumentarnega filma v Nyonu je dosežek sam po sebi. Vedno sem si želela svoj film prikazati na tem festivalu, sedaj pa je v glavnem tekmovalnem programu. Veselim se, da je ta uvrstitev pripomogla, da gre film na pot okoli sveta in da je že povabljen na številne druge festivale. Z njim se vračam nazaj v čas, ki ga ni več. Planšarstvo je pri nas skoraj že izginilo, v severnomakedonskih gorah pa še vedno obstaja. Hkrati je to film o odraščanju mladih pastirjev, ki sanjajo o prihodnosti in ženskah,« je povedala režiserka ob svetovni premieri.

Planšarstvo v severnomakedonskih gorah še vedno obstaja. FOTO: Sfc

Poleg režiserke je scenarij za film napisal Tancrède Rivière, direktor fotografije je Brand Ferro, avtor glasbe je Iztok Koren, oblikovalec zvoka je Vladimir Rakić, montažerja sta Laureline Delom in Sashko Potter Micevski, izvršna producenta pa Ivana Naceva in Brand Ferro. Nastal je v produkciji Petra Pan film, zanj Petra Seliškar, koproducent je RTV Slovenija. Sodelujeta še produkcijski hiši Cinéphage Productions iz Francije in PPFP iz Severne Makedonije. Nastal je s finančno podporo SFC, Agencije za film Severne Makedonije, Aide Aux Cinémas Du Monde – CNC, Région Sud – Provence-Alpes-Côte d'Azur, sklada Eurimages in Ustvarjalne Evrope MEDIE.

Gora se ne bo premaknila se je uvrstil tudi na mednarodni filmski festival DOK.fest München; uvrščen je v kategorijo filmov, ki na svoj poseben način prikazujejo perspektive otrok in mladih. Potekal bo od 7. do 18. maja.

Večkrat nagrajena režiserka, scenaristka in producentka Petra Seliškar je leta 2003 ustanovila lastno produkcijsko hišo Petra Pan film, ki se ukvarja z ustvarjalnimi dokumentarnimi filmi. S svojimi bogatimi izkušnjami in talentom se je uveljavila kot filmska ustvarjalka z globokim vpogledom, senzibilnostjo, močno pripovedno močjo in inovativnim pristopom, sporoča SFC. Med drugim je režirala celovečerne dokumentarne filme Babice revolucije (2006), Mama Europa (2013), Moj narobe svet (2016) in Telo (2023).