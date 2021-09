Dogodke bo vrnil ljudem

V sklopu največjega povezanega koncertnega dogajanja pri nas, Restart tour – vrnimo dogodke ljudem, se v Kopru danes obeta spektakularni nastop enega najpopularnejših hrvaških pevcev, Gibonnija. Ta v glasbenem svetu velja za sinonim dovršene kakovosti. Zlatan Stipišić - Gibonni, ki je eden najbolj iskanih in cenjenih glasbenikov ter skladateljev pri naših sosedih, bo v Kopru nastopil ekskluzivno in vrnil dogodke ljudem, napoveduje organizator, prav vsi pa vemo, da navdušuje tako mlade kot stare.



Gibonni namreč prepriča s svojo preprostostjo in ljudskim načinom izvajanja pesmi. Med njegove večje uspešnice spadajo pesmi Mirakul, Libar, Tempera, Dvije duše, Žedam. Ob napovedanem čudovitem vremenu nikar ne zamudite priložnosti in se prepustite glasbi in koncertnemu spektaklu v idiličnem ambientu Ukmarjevega trga v Kopru. Število vstopnic je omejeno, v skladu z veljavnimi smernicami pa bo na dogodku razvit koncept varnega druženja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: