Dogodivščine in svoboda dveh popotnikov

Odločila sta se za sodelovanje. FOTO: arhiv izvajalca

Glasbenikse je pri ustvarjanju svoje tretje pesmi povezal z uveljavljeno glasbeno ustvarjalkoin skupaj sta napisala pesem Roadtrip. Ta opisuje dogodivščine dveh popotnikov in svobodo, ki jo ob teh uživata. Vmesni glasbeni vložki ustvarijo občutek brezčasnosti poletnih dnevov, razbeljenih cest in hladnih rek.Martin Martian je umetniško ime, ki je lani uspešno debitiral s singlom Moje napake, letos pa že predstavil komad Prav naivno. Pred kratkim je novi singl prvič predstavil v živo na stream koncertu iz Cankarjevega doma, ki je še vedno na voljo za ogled v celoti.Ustvarjalna glasbena pot Martina Vogriča Dežmana se je začela ob sodelovanju s, producentom, s katerim sta naredila prvo skladbo. Nastale so Moje napake (Martin & Thomas March Collective), popevka tedna na Valu 202 v aprilu 2020 in najbrž najboljša pop pesem, ki je izšla v Sloveniji v tem letu. Sledilo je obdobje pisanja novih besedil in glasbe. Demo posnetki so pritegnili založbo Sonictribe, ki je z Martinom podpisala pogodbo o sodelovanju.