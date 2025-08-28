ZAVOD 13

Dobrodelni koncert: Kingston-i za Tinkin korak in Vidovo pot (FOTO)

Sredstva, zbrana na koncertu, bodo namenjena rednim terapijam.
Fotografija: FOTO: Press, Zavod 13
FOTO: Press, Zavod 13

N. Č.
28.08.2025 ob 13:55
28.08.2025 ob 13:57
N. Č.
28.08.2025 ob 13:55
28.08.2025 ob 13:57

Zavod 13 napoveduje vrnitev dobrodelnega koncerta Trinajstka, ki bo letos potekal v soboto, 6. septembra, ob 17. uri v Vetrinjskem dvoru v Mariboru. Na odru bodo nastopili Kingston-i, izkupiček dogodka pa bo namenjen financiranju tedenskih fizioterapij za Tinko in Vida.

Vstopnice in program

Dogodek je namenjen širokemu občinstvu – otrokom, družinam, posameznikom in tudi tistim na vozičkih. Z nakupom vstopnice darujete v dobrodelne namene. 

FOTO: Press, Zavod 13
FOTO: Press, Zavod 13

Pomen terapij

Sredstva, zbrana na koncertu, bodo namenjena rednim terapijam pri fizioterapevtki Petri Timošenko - Odriv. Ta otroke spodbuja k napredku s pomočjo igre, pesmi in zgodbic.

FOTO: Press, Zavod 13
FOTO: Press, Zavod 13

Tinka je o svojih izkušnjah povedala: »Fizioterapij nikoli nisem videla kot nekaj težkega, ampak kot nekaj, kamor grem z veseljem – kot moji vrstniki v glasbeno šolo. Petra mi je pela pesmice, pripovedovala zgodbice in me z igro motivirala. Tako sem komaj čakala naslednji obisk.«

Vidova mama pa je dodala: »Vsaka terapija je bila polna igre, smeha in čarobnih likov, ki jih je Petra ustvarila. Prav to je Vidu pomagalo, da je vztrajal, ko je bilo težko, in da se je ob vajah počutil sprejetega in močnega.«

