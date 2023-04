Dobre napovedi za Joker Out: obeta se jim finale

Po štirinajstih dneh intenzivnega dela se skupini Joker Out glede na napovedi stavnic obeta gladka uvrstitev v finale Eurosonga, tudi v napovedih za končno uvrstitev so se v tem času dvignili v zlato sredino. Po dvotedenskem romanju po Evropi in Bližnjem vzhodu so vsi člani skupine v sredo prvič spet spali v domačih posteljah, a njihov postanek je trajal le dober dan, saj so se nato odpravili na 12-dnevno pot v Madrid, Amsterdam in London.

»V zadnjih letih smo se kot bend naučili dobro izkoriščati čas, saj dela pri tako norem tempu nikoli ne zmanjka, vseeno pa si je težko predstavljati, kaj pomeni biti na turneji, kjer se ves čas premikaš med hoteli, koncertnimi dvoranami, gostovanji na radiih in televizijah, sprejemi za medije, druženji z oboževalci, vmes posnameš še kak videospot – dokler tega ne izkusiš na lastni koži,« pravijo glasbeniki, ki trenutno izkušajo življenje rock'n'roll benda na evropski turneji, na kateri jih ne ustavijo niti bolezen, utrujenost, kislo vreme in izgubljena prtljaga.

V 14 dneh so imeli tri nastope, sedem poletov, več kot 65 intervjujev in medijskih gostovanj v petih jezikih, obiskali so štiri države, posneli en video, posadili dve drevesi, objavili tri epizode spletne serije in izdali svojo prvo pesem v angleščini, ki so jo predstavili tudi na radiu BBC in še nekaj drugih angleških radijskih postajah.