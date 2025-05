Dnevi slovenskega filma v Pulju. To so filmi, ki jih bodo prikazali (FOTO)

V Pulju ta teden potekajo tradicionalni Dnevi slovenskega filma. V osrednjem mestnem kinu Valli bodo občinstvu do četrtka prikazali večkrat nagrajeni otroški film Igrišča ne damo! Klemna Dvornika, Tartinijev ključ Vincija Voguea Anžlovarja, kratki film Ostri vrh Matica Poropatiča in klasiko Ne joči, Peter Franceta Štiglica.

Srce na pravem mestu

V filmu Igrišča ne damo! se skupina 12-letnikov zoperstavi sistemu, ki želi uničiti njihovo igrišče. V njem so poleg peterice otrok nastopili Marko Mandić in Gregor Zorc, hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić.

80. obletnico konca druge svetovne vojne bodo zaznamovali.

Film je nedavno na mednarodnem otroškem festivalu KiKiFe v Nemčiji prejel nagrado žirije filmskih kritikov za najboljšo režijo. Označila ga je za ganljivo zgodbo, ki jo lahko razumejo otroci povsod po svetu. Kot glavno sporočilo filma je prepoznala, da ima vsak boj smisel, če je srce na pravem mestu.

Zgodba Tartinijevega ključa je umeščena v poletni Piran, kjer se križajo poti otrok iz različnih družbenih okolij. Spoznajo se na Tartinijevem trgu, kjer se zančne njihova skupna avantura. V njem je nastopilo več priznanih igralcev, kot so Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof in Tanja Ribič.

Na sporedu je tudi legendarni film Ne joči, Peter.

Vinci V. Anžlovar med snemanjem mladinske kriminalke Tartinijev ključ FOTO: željko Stevanić/ifp

Legendarni film Ne joči, Peter je Štigličev deseti film in spada v zlato obdobje njegovega opusa. Preplet komedije, partizanskega in otroškega filma sledi partizanskima minerjema, ki morata z območja bojev na varno pripeljati tri vojne sirote.

Dneve slovenskega filma bo sklenil kratki vojni film Ostri vrh, ki prikazuje ozadje zamolčane bitke ob napadu nacistične Nemčije na Jugoslavijo leta 1941. Film je delo društva Loke Studio ter večjega števila kulturnih ter gledaliških društev in tudi posameznikov, kot so Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, Kulturno društvo Podkum in Kulturno-umetniško društvo Svoboda Prebold.

Glavna pokrovitelja dogodka sta Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Svet za narodne manjšine Republike Hrvaške.

Projekcijo v Pulju bo pospremila širša avtorska ekipa, so sporočili s Slovenskega filmskega centra, ki dogodek soorganizira. Kot so zapisali, bodo z zadnjima dvema filmoma zaznamovali 80. obletnico konca druge svetovne vojne.

Glavni organizator Dnevov slovenskega filma v Pulju je Slovensko kulturno društvo Istra v Pulju, glavna pokrovitelja pa sta Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Svet za narodne manjšine Republike Hrvaške.