Divja Courtney Love novinarja zagrabila za mednožje

V začetku meseca je ameriški igralec Matthew Lawrence razkril, da je izgubil vlogo v Marvelovem filmu, ker se v hotelski sobi ni želel sleči pred režiserjem oskarjevcem in mu dopustiti še česa drugega. S tem priznanjem je želel izpostaviti, da se, ko beseda nanese na spolno nadlegovanje, govori le o ženskah kot žrtvah, medtem ko se pozablja, da so tarče spolnih plenilcev lahko tudi moški.

Oseminpetdesetletnici ne želi nakopati težav, le načeti debato. FOTO: Julien Reynaud/ABACA/INSTARimages.com/Cover Images

Zdaj je o dvojnih standardih spregovoril še emmyjev nagrajenec, novinar Frank Elaridi, ki ga je pred leti za mednožje zagrabila rockerica Courtney Love. Tega doslej še nikoli ni javno povedal. A tudi zdaj se ni oglasil, ker bi Courtney želel spraviti v težave ali jo neprimernega dotikanja obtožiti po sodni poti, »rad bi le načel debato, zakaj obstajajo ti dvojni standardi med moškimi in ženskami«.

Po intervjuju sta se spodobno fotografirala. FOTO: Osebni arhiv

Divja rockerica

Bilo je pred kakšnim desetletjem. Frank, ki je s 24 leti tedaj delal za pogovorno oddajo Nightline, se je na glasbeni festival Coachella odpravil z nalogo, da od vdove Kurta Cobaina dobi intervju. Uspelo se mu je dogovoriti za pogovor na zabavi po koncertu. Sprva je vse potekalo normalno, potem pa ga je Courtney povabila, da se z njo in njenimi glasbenimi kolegi še malce podruži. »Strinjal sem se. Skupaj sva se tudi fotografirala, a ko je bila fotka narejena, me je zagrabila za mednožje. In zagrabila je močno!« Bil je povsem šokiran, saj tega ni pričakoval, čeprav je bila znana kot divja rockerica.

Frank je prepričan, da je bila njena poteza le zvezdniška poza. FOTO: Osebni arhiv

​

Ko danes razmišlja za nazaj, je Frank prepričan, da zvezdnica ni pretipala njegovih mod, ker bi se želela naslajati ali bi v tem našla spolno zadovoljitev. »Ko sem se z njo pogovarjal, je je bila sama prijaznost. Iskreno mislim, da je zgolj igrala vlogo rock zvezde. Verjetno si je celo mislila, da mi je s tem podarila spominček in nepozabno fotografijo, s katero se bom lahko hvalil pred prijatelji,« pravi Frank, prepričan, da ni spolna plenilka. »O njej sem vedno razmišljal kot o pravi rockerski zvezdnici. To seveda ne opravičuje njenega vedenja. A morda bi se vseeno morali več pogovarjati o tem, čemu to v naših mislih ni tolikšna težava, kot če bi bile vloge obrnjene in bi moški zagrabil žensko.« Ob tem je dodal, da se ob njej ni počutil, kot da nanj preži nevarnost: »Morda tudi zato dvojni standardi.«

Matthewa Lawrencea, ki je zaslovel v Očku v krilu (levo), skeli, da se o moških žrtvah spolnega nadlegovanja skoraj ne govori.