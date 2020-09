Disney zaradi Sveta igrač v tožbi

Kaskader iz Sveta igrač naj bi bil ustvarjen po podobi legendarnega Evela Knievela.

Poleti lani so igrače dokazale, da vse staro še ni za v koš. Filmski studio Disney je namreč postregel že s četrtim nadaljevanjem animiranega celovečerca Svet igrač, ki se je v nasprotju s prenekaterim filmskim nadaljevanjem izkazal za velikanski uspeh. Ne le da je z milijonom v blagajnah postal najbolj dobičkonosen iz franšize, ampak se je prebil tudi v peterico najbolj dobičkonosnih animiranih filmov vseh časov. A očitno ne zgolj po zaslugi filmskih ustvarjalcev in njihove izjemne domišljije, saj naj bi v tem delu novouvedeni lik kanadskega kaskaderja Duka Cabooma, ki mu je glas posodil, skrojili po podobi legendarnega in še kako resničnega kaskaderja, pobrali pa so tudi precej njegovih značilnosti in mimike.Toda prej niso dobili nikakršnega dovoljenja, da se okoristijo na račun danes že pokojnega kaskaderja. Zaradi česar je zavrelo Evelovemu sinu, na čelu podjetja K&K Promotions, ki je v sodne klopi zdaj zvleklo filmska studia Disney in Pixar. Z zahtevkom po znatni odškodnini, ker so izrabili Knievelovo prepoznavno osebnost in zapuščino.Evel Knievel v značilnem belem kombinezonu z modrimi in rdečimi detajli, vselej na motorju, je v poznih 60. letih postal utelešenje adrenalina in izjemne drznosti, ob njegovih vratolomnih vragolijah pa je svet zadrževal dih. Najbolj morda 1967., ko je na motorju poskušal poleteti preko mogočnih fontan lasvegaškega hotela Caesars Palace, a se mu je zalomilo – padel je in utrpel kup poškodb. Kaskaderstva kljub temu ni obesil na klin, upokojil se je šele v 80. letih, pa tudi za tem je njegova zapuščina živela naprej na posnetkih in prodajnih artiklih, povezanih z njim. Sploh igračka po njegovi podobi naj bi v 70. in 80. letih prinesla več sto milijonov. Del dobička je romal Evelu in pozneje, po njegovi smrti 2007., podjetju K&K Promotions, ki ima v lasti pravice do njegove blagovne znamke. Zato so zdaj skočili v zrak, saj naj bi bilo še slepcu jasno, da je animirani lik igračke Duka Cabooma nastal po Knievelovi podobi. V sodnih spisih tožbe, ki jo je vložilo podjetje s Knievelovim sinom na čelu, nadalje piše, da so pri Disneyju naročili vsem vpletenim v filmski projekt, da se morajo v intervjujih ogibati Knievelovega imena, poudarili pa so še, da se je sloviti filmski studio pošteno okoristil ne le s filmom, ampak tudi s spremljajočo prodajno robo, tudi rečmi s Caboomovo podobo.