Disney popustil Črni vdovi

AMERIŠKA igralka Scarlett Johansson in Disney sta pred dnevi dosegla dogovor glede zvezdničine tožbe proti studiu zaradi objave filma Črna vdova na pretočni platformi Disney+. Johanssonova je pred dvema mesecema tožila filmsko produkcijsko hišo Walt Disney Co., saj da je spletna objava filma kršila njeno pogodbo in jo prikrajšala za potencialni dodatni dobiček. Konec spora Višina zunajsodne poravnave ni znana, obe strani pa sta se v sporočilih za javnost zavezali k nadaljnjemu sodelovanju. »Vesela sem, da smo razrešili nesoglasja z Disneyjem. Zelo sem ponosna na dosedanje delo,« je povedala Scarlett Johansson, ki je Natasho Romanoff oziroma Črno vdovo od leta 2010 odigrala že v osmih Marvelovih spektaklih (studio Marvel je del Disneyja), istoimenski film pa je prvi iz t. i. Marvelovega filmskega sveta, kjer je imela glavno vlogo. Iz Disneyja pa so sporočili, da »cenijo njeno delo in se veselijo sodelovanja pri prihajajočih projektih«.



Johanssonova je v tožbi trdila, da ji je pogodba z Disneyjem zagotavljala ekskluzivno predvajanje Črne vdove v kinodvoranah, pri čemer bi dobila tudi določen odstotek od prodaje vstopnic. A Disney je zaradi koronskih težav in omejitev film poslal tako v kinodvorane kakor na svoj pretočni kanal Disney+, kjer je zanj zaračunaval po 30 dolarjev (slabih 26 evrov) na izposojo. Besedilo tožbe in Disneyjev zavračevalni odgovor sta kazala na dolgo in umazano sodno bitko. »V mesecih pred tožbo je gdč. Johansson Disneyju in Marvelu dala vse možnosti, da popravita krivico in izpolnita obljube. Disney je namenoma in neupravičeno potisnil Marvel v kršitev pogodbe, da bi gdč. Johansson prikrajšal za polno korist od njene pogodbe z Marvelom.«



Tudi Disney ni varčeval z besedami, češ da tožba nima »prav nikakršne osnove« in da je »še posebno žalostno, kako se zanemarja vse grozljive in dolgotrajne globalne učinke pandemije covida-19«. Studio je že dodal, da je »spremenjena oblika izdaje filma občutno povečala njene možnosti za dodatni zaslužek poleg dvajsetmilijonskega honorarja, ki ga je že prejela za film«. (To bi bilo nekaj čez 17 milijonov evrov).



Igralka je pred tem že večkrat izpostavila dejstvo, da filmi, v katerih nastopa, res sodijo med največje zaslužkarje vseh časov, a da je sama daleč od najboljše plačanih igralk, še posebno v primerjavi z moškimi soigralci, ki prejemajo večje honorarje in odstotke od prodaje. Koronska zamuda Premiera Črne vdove je zaradi covida-19 zamujala za več kot eno leto. Ko je 9. julija vendarle prišla na velika platna, je podrla dotedanji pandemski rekord 80 milijonov dolarjev (69 milijonov evrov) v otvoritvenem vikendu, na mednarodnem trgu pa je zaslužila 78 milijonov zelencev (67 milijonov evrov). A po odlični premieri so zaslužki iz kinematografov silovito padli, ker je Disney film ponudil tudi na svojem pretočnem kanalu.



Odločitve studijskih hiš, da film lansirajo tako v dvoranah kakor na spletu, so izzvale že več prepirov med zvezdniki, filmarji in producenti, ki opozarjajo, da na ta način izgubljajo zaslužek, pri tem pa da nimajo nobenega vpliva na odločitve studiev. A noben spor še ni bil tako velik in javen kot tožba Scarlett Johansson.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: