Diskoteka Turist se vrača: 45. obletnica legendarnega ljubljanskega kluba

Kultna ljubljanska Diskoteka Turist, nekoč srce nočnega življenja prestolnice, se ob svoji 45. obletnici odprtja vrača v velikem slogu. Dogodek, ki bo 28. marca potekal v Festivalni dvorani, obljublja pravo izkušnjo iz 80. let, ki bo obiskovalce popeljala v čase, ko so vinilne plošče, disko krogla in barvita oblačila narekovali tempo nočnih zabav.

Andrej Kokalj in Tomaž Pezdirc. FOTO: Press

Ekskluzivna zasedba legendarnih didžejev in gostov

Za popoln časovni prehod v 80. leta bo poskrbela izjemna ekipa, sestavljena iz didžejev, ki so soustvarjali zgodovino Turista. Na čelu glasbenega programa bodo: DJ Tomaž Pezdirc, ki je do samega konca diktiral ritme legendarnih večerov; DJ Dragan Bulič, prvi DJ diskoteke Turist; DJ Andrej Kokalj, najdaljša stalnica kluba.

Pridružili se jim bodo tudi barman Slavc, ki je v preteklosti slovel po svojih trikih s kozarci, in številni drugi gostje. »To bo resnično Creme de la Creme obletnica. Vse bo pripravljeno na najvišjem nivoju – od dekoracije do glasbenega programa. Enostavno ne bo prostora za kompromise,« je za naš portal povedal eden od organizatorjev.

FOTO: Press

Vse bo kot nekoč: vinilke, disko krogla in kultne pijače

Čeprav smo v dobi digitalne glasbe, bodo v tej noči kraljevali gramofonske plošče in vinilni hiti. »Glasba bo natanko taka, kot smo jo vrteli v Turistu – brez modernih miksov, brez prenovljenih verzij, samo čisti zvok 80. let,« obljublja DJ Pezdirc.

Dodatno vzdušje bo pričarala originalna disko osvetlitev s kultno disko kroglo, za še več pristnega duha tistih časov pa bodo poskrbele tudi pijače, ki so bile priljubljene v 80. letih. »Stock cola, bacardi in druge klasike bodo znova v igri,« pravijo organizatorji.

Dragan Bulič. FOTO: Press

Zanimanje za dogodek veliko

Zanimanje za dogodek je ogromno. »V le enem tednu smo napolnili pol Festivalne dvorane. Vstopnic je še nekaj, vendar hitro kopnijo, zato priporočamo, da si jih zagotovite čim prej,« so opozorili organizatorji.

Diskoteka Turist je bila nekoč središče ljubljanske urbane scene. V njej so se prepletali različni glasbeni stili, modne smernice in nepozabna prijateljstva. »Če nisi bil v Turistu, si bil out. In naslednji dan ni bilo pomembno, kako je bilo, ampak ali si bil tam,« se z nasmeškom spominja eden nekdanjih rednih obiskovalcev.

To so pesmi, ki jih boste zagotovo slišali

Obiskovalci bodo lahko uživali v največjih uspešnicah iz zlate dobe diskoteke, med njimi bodo zagotovo Just can't get enough (Depeche Mode), Sweet Dreams (Eurythmics), Enola Gay (OMD), Kiss (Prince), Why did you do it (Stretch), Absolute Beginners (David Bowie) in številne druge …

Čeprav outfit ni pogoj, bo zagotovo dobrodošel. Organizatorji napovedujejo tudi veliko presenečenj, kot je Foto Booth, kjer se bodo obiskovalci lahko slikali v retro stilu z ozadjem diskoteke Turist in s tem delili in ohranili spomine.

»S tem dogodkom želimo ne le zaznamovati obletnico, ampak tudi povezati generacije, ki so Turist doživele v živo, ter tiste, ki so o njem zgolj slišale,« poudarja ekipa organizatorjev, ki že z nestrpnostjo pričakuje 28. marec, ko bo Festivalna dvorana plesala v ritmih iz osemdesetih.