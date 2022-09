Disko spektakel z violinami v Mariboru (FOTO)

Narodni dom Maribor je za dogodek pred začetkom Festivala Maribor in ob trideseti obletnici delovanja zavoda pripravil večerni disko spektakel s štiridesetimi violinisti iz vse Slovenije.

Poimenovali so ga Godalni otoki – Ritmi sobivanja, ki ga je zasnoval vsestranski godalec in glasbeni raziskovalec Bojan Cvetrežnik, ki je ob tej priložnosti prevzel vlogo dirigenta in didžeja, poskrbel pa je tudi za avdiovizualni koncept. Skupaj z violinisti so se skozi sedemdeseta in osemdeseta leta sprehodili še domačin Filip Vadnu na kitari, Nejc Škofič na klaviaturah ter JAMirko kot didžej in avdioproducent.

Vsesplošni umetnik Rene Volker in producent ter mestni svetnik Levice Vlado Šega

Petinštiridesetminutni performans je vizualno zaživel šele zvečer in skoraj pregnal dež, ki je neusmiljeno opral štajersko prestolnico. Ekipa se ni dala motiti in je nastop izpeljala z večurno zamudo.