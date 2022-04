Dirigentka slovenskih korenin, ki je osvojila grammyja: Bila sem čuden otrok

Karen Kamenšek je bila rojena v Chicagu, njeni starši pa prihajajo iz Kamenice pri Mariboru. Na univerzi v Indiani je diplomirala iz dirigiranja in klavirja. Njena karierna pot se je začela v gledališču Freiburg, kjer je bila med letoma 2003 in 2006 glavna glasbena dirigentka in prva dirigentka tega gledališča. Med drugim je delovala tudi v Avstriji in Nemčiji, njena glasbena pot pa jo je za eno leto ponesla tudi v Slovenijo, kjer je bila zaposlena v SNG Maribor.

