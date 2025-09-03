»BILI SMO PRESLIŠANI«

Direktorica TV Slovenija: Realno mislimo, da na Evrovizijo ne bomo mogli iti

Slaba novica za oboževalce priljubljenega glasbenega tekmovanja.
Fotografija: Letos je Slovenijo predstavljal Klemen Slakonja. FOTO: Sarah Louise Bennett 
Odpri galerijo
Letos je Slovenijo predstavljal Klemen Slakonja. FOTO: Sarah Louise Bennett 

N. B.
03.09.2025 ob 15:32
N. B.
Na 23. redni seji Sveta RTV SLO 27. avgusta je postalo jasno: načrti za Emo 2026 so zamrznjeni, vodstvo TV Slovenija pa ocenjuje, da Slovenija realno ne bo nastopila na Pesmi Evrovizije 2026.

Svetniki so namreč obravnavali spremembe Programsko-produkcijskega načrta (PPN). Namesto napovedane nove sobotne razvedrilne oddaje so potrdili nadaljevanje kviza Joker. Odločitev je predlagal odgovorni urednik razvedrilnega programa Mario Galunič, komisija jo je soglasno podprla, Svet RTV SLO pa potrdil še na dopisni seji.

»Če se ne dogovorimo, nas ne bo zraven«

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je svetnikom jasno povedala: jesenski šov je bil zamišljen kot niz oddaj, ki bi od oktobra naprej vodile do finalnega izbora Eme 2026. A to ogrodje se podira, ker z EBU – evropsko radiodifuzno zvezo – ni prišlo do dogovora o pravilih in sodelovanju manjših televizij.

»Poslali smo nekaj zelo konkretnih vprašanj in predlogov, tako kot lani. Lani smo bili bolj ali manj preslišani, letos pravzaprav enako. Tako da mi realno mislimo, da na Izbor evrovizijske popevke pač ne bomo mogli iti. Tako smo tudi javno govorili. Če se ne bomo mogli dogovoriti za nek ustrezen sistem sodelovanja, potem nas ne bo zraven in nas ne bo zraven. To pomeni, da nam tudi ta serija oddaj izgubi smisel,« je poudarila.

Drugi razlog je pragmatičen: Joker je lani dosegal rekordno gledanost. RTV zato še pol leta ostaja pri preverjeni formuli, del sredstev pa namerava preusmeriti v silvestrsko oddajo in novo scenografijo za večji šov v naslednjem PPN. V ozadju je tudi varčevanje.

Varuhinja: Ohranite velike glasbene prenose

Varuhinja gledalcev Marica Uršič Zupan je 18. avgusta v priporočilih odločevalcem poudarila, da je v razvedrilnem programu treba »ohraniti prenose uveljavljenih glasbenih prireditev in festivalov«. A brez dogovora z EBU je vprašanje, ali bo med njimi tudi Evrovizija 2026.

Prvi rok za prijavo na Pesem Evrovizije 2026 je 15. september. Do 13. oktobra se lahko prijavljene države umikajo brez finančnih posledic (ali izjemoma zaprosijo za dodaten čas). Tuji evrovizijski portali obenem poročajo, da naj bi EBU o sodelovanju Izraela odločal decembra 2025; takrat bi se lahko televizije – brez sankcij – dokončno opredelile, ali bodo zraven ali ne.

RTV SLO sodelovanja za 2026 uradno ni potrdila, izrečeno na seji pa zveni nedvoumno: če dogovora z EBU ne bo, Slovenije na Evroviziji 2026 ne bo. Bo prišlo do preobrata tik pred roki ali se bo EMA za eno leto poslovila? Odgovor bomo dobili že kmalu.

Več iz te teme:

RTV Slovenija Evrovizija Evrovizija 2025 Ksenija Horvat

