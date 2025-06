Glasbena ikona Dino Merlin se vrača v Slovenijo. Tokrat bo nastopil na poletnem prizorišču na prostem v čarobni Izoli, natančneje v Simonovem zalivu, kjer bo 26. julija pripravil večer za vse generacije poslušalcev.

Več kot štiri desetletja uspešne kariere, antologijski hiti in nedavno izdani novi album »Mi«, ki že podira rekorde ogledov in pretočnih predvajanj po vsej regiji — vse to bo zaživelo v eni čarobni poletni noči pod zvezdami, napovedujejo organizatorji.

FOTO: Urša Premik

Album »Mi« je izšel ravno ob pravem času — kot opomnik na vse tisto, kar nas povezuje in drži skupaj. Glasbena zgodba, ki jo prinaša Dino Merlin, je zgodba o vseh nas: o ljubezni, ki traja, o ranah, ki se celijo počasi, in o ljudeh, ki jih nikoli ne pozabimo, pravijo.

Občinstvo v Izoli bo imelo edinstveno priložnost, da prvič v živo sliši njegove najnovejše pesmi in skupaj z umetnikom na ves glas zapoje brezčasne klasike, ki so zaznamovale mnoga življenja.

FOTO: Todor Milivojević

To bo prvi koncert Dina Merlina v Sloveniji po več kot letu dni koncertnega premora. Nazadnje je nastopil marca 2024 v razprodani ljubljanski Areni Stožice, in to kar dvakrat zapored.

Oboževalci Dina Merlina, pa tudi številni glasbeni gostje iz sosednjih držav, bodo skupaj z njim ustvarili nepozaben večer na slovenski obali, 26. julija.