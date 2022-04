Dino Merlin pripravil pravo poslastico, izdal je dvojno pesem (VIDEO)

Glasbeni čarodej Dino Merlin je svoje zveste oboževalce presenetil in ustvaril nekaj povsem novega. Nova pesem z istim besedilom je dobila dve verziji; eno, ki jo spremlja tudi umetniški video, ovito v tone balade z naslovom Krive karte in drugo, živahnejšo, energično ter plesno z naslovom Kako da ti kažem. Razlog je v tem, da nekdo ljubezen in čustva doživlja povsem romantično, drugega pa razganja od energije in strasti.

V novi pesmi se Merlin popolnoma razgali in preda čustvom. Navajeni smo na njegove iskrene, ljubezenske tekste, tokrat pa se je prvič pozabaval z vlogo moških, ki veliko težje od žensk izgovorijo besedo 'oprosti'. Moški se po njegovem tudi težje opravičijo za svoje napake in s tem sebi dokazujejo, da je bilo prav, da so prizadeli ljubljeno osebo, ne pomeni pa to, da so moški manj čustveni.

»Enkrat sem naredil veliko napako in prizadel osebo, ki sem jo imel zelo rad. Stihi so resnični in avtobiografski. Poskusil sem pokazati, koliko mi ta oseba pomeni in kakšno pot mora moški prehoditi, da bi izgovoril nekaj tako preprostega, kot je 'oprosti'. Zato sem napisal dve verzije pesmi, ki po različnih poteh prideta do istega cilja,« je o pesmi povedal Merlin.

To je četrta pesem, ki bo na 12. studijskem albumu – po regionalnem hitu Mi, s katerim je Merlin najavil album, prek eksplozivnega dueta Dođi s Senidah in zadnje pesmi Jedan dan, jedna noć. Potrditev bo nedvomno ponovno dobil na prihajajoči svetovni turneji, do takrat pa bo po običaju podiral rekorde po poslušanosti.