Diktatorji imajo lahko tudi nenavaden šarm (FOTO)

Z oskarjem nagrajeni režiser Bong Joon-ho iz Južne Koreje je v svojem novem filmu Mickey 17 želel izpostaviti odpornost običajnih ljudi proti moči v času, ko doma in v tujini narašča avtoritarizem. Znanstvenofantastična črna komedija, nastala po romanu Edwarda Ashtona Mickey7, v tamkajšnje kinematografe prihaja v prihodnjem tednu. Film pripoveduje o mladem prostovoljcu v futurističnem programu kloniranja, ki mu omogoča, da vedno znova umre. Mickey je izpostavljen sevanju, vdihava strupene pline in prejema poskusne injekcije cepiva, nato pa se ponovno rodi s pomočjo človeškega 3D-tiskalnika. Glavno vlogo je režiser zaupal britanskemu igralcu Robertu Pattinsonu.

»Mickey je ranljiv in nekoliko pomilovanja vreden mladenič, a kljub številnim izzivom, s katerimi se srečuje, preživi, ne da bi bil zlomljen,« je na predstavitvi filma v Seulu povedal Bong, ki je leta 2019 za film Parazit prejel oskarja tako za najboljši film kot najboljšo režijo. »To je zgodba, ki sem jo želel povedati,« je dodal.

Narcisoidni milijarder

Zlobnež v filmu je zvezdnik Maščevalcev Mark Ruffalo, ki je odigral narcisoidnega milijarderja, ki spominja tako na predsednika ZDA Donalda Trumpa kot njegovega tesnega pomočnika in najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska. V filmu, ki se dogaja v bližnji prihodnosti, se njegov lik – rasist in propadli politik – odpravi na potovanje v vesolje, da bi koloniziral zamrznjeni planet. Mickey pa dobi nalogo najbolj nevarnega dela na vesoljski ladji.

Bong je izrazil presenečenje, da Ruffalo, ki je v filmu prvič upodobil negativca, še nikoli ni igral takšnega lika. »V zgodovini diktatorji niso bili le grozljive osebnosti, ampak so imeli tudi nenavaden šarm, ki očara množice,« je dejal režiser in dodal, da je bil prepričan, da bo Ruffalo dobro upodobil ta lik. »Nismo želeli, da bi bil kdorkoli posebej – in želeli smo, da bi bil vsakdo,« pa je o svojem liku povedal Ruffalo, ki ga je opisal kot samovšečnega in krhkega. »Te vrste voditelja smo v zadnjem stoletju videvali znova in znova,« je dodal. Film so posneli leta 2022, torej precej preden se je Trump vrnil v Belo hišo. A z vrnitvijo Trumpa in kaosom, ki je prišel z njim, je Ruffalo priznal, da ima film nekaj elementov, ki bi jih lahko označili za preroške.

Bong Joon-ho je za film Parazit prejel oskarja. Foto: Jung Yeon-je Afp

Bong se je s Parazitom zapisal v zgodovino in postal prvi režiser, ki je prejel glavnega oskarja za film, ki ni v angleškem jeziku. Čeprav se je v njem ukvarjal z velikimi tematikami, kot sta neenakost in revščina, pa je dejal, da »analizo kapitalizma« prepušča družboslovcem. »Namen filma je deliti čustva ljudi, ki sodelujejo pri tej analizi,« je povedal režiser.

Z novim filmom prihaja v času, ko se njegova domovina spopada s politično krizo, potem ko je predsednik Yoon Suk-yeol decembra lani razglasil vojno stanje. A Bong je verjel, da bo moč ljudi pomagala premagati ta kaos. »Glasba, filmi in vsakdanje življenje se nadaljujejo brez prekinitev,« je še dejal na predstavitvi.