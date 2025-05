Digitalno restavrirali Poletje v školjki, razkrivamo, kdaj in kje bo premiera

V sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga Slovenski filmski center (SFC) v sodelovanju s Cankarjevim domom organizira od jeseni 2017, bo to soboto ob 19.30 v Linhartovi dvorani premiera digitalno restavrirane različice filma Poletje v školjki (1986) režiserja Tuga Štiglica.

»Gre za veliko uspešnico slovenskega filma osemdesetih let in prelomen mladinski film, ki je domačo filmografijo vrnil na morje, v Piran, Portorož in med soline,« sporoča SFC. Večina kadrov je bila namreč posneta v Sečoveljskih solinah, Piranu in Portorožu. Tedaj je še deloval filmski atelje Viba film v Piranu na Fornačah, film pa je na tednu domačega filma v Celju leta 1986 prejel nagrado občinstva, na 16. Giffoni film festivalu pa veliko nagrado za najboljši film.

Režiral ga je Tugo Štiglic. FOTO: Slovenska Kinoteka

Scenarij sta napisala Vitan Mal in Tugo Štiglic, v glavnih vlogah pa sta zaigrala David Sluga (Tomaž) in Kaja Štiglic (Milena). Direktor filma je bil Ivan Mažgon, direktor fotografije Rado Likon, dramaturg Igor Likar, avtor glasbe Jani Golob, avtor pesmi Milan Jesih, montažer Jaka Judnič, scenograf Mirko Lipužič, kostumografinja Irena Felicijan in oblikovalka maske Anka Vilhar. Sodelovali so seveda še številni drugi.

»Pred štiridesetimi leti smo snemali film spominov – o mladostnem prebujanju, prvi ljubezni in izzivih sodobne družine. Postal je kultni slovenski film. Sodelovanje z režiserjem Tugom Štiglicem je bilo prijetno in ustvarjalno,« je o projektu povedal Likon. »Vsa ekipa je odlično ustvarjalno sodelovala, vsi smo želeli narediti dober film. Snemali smo na 35-milimetrski trak. Kamera je bila težka, moji asistenti pa so jo vsak dan prenašali na oddaljena snemalna mesta. Prehodi med solinskimi bazeni so bili ozki in skoraj vsak dan je kdo zdrsnil v bazen,« se spominja. »Poletje v školjki je kultni film, ki ima pomembno mesto v slovenski filmski kulturni dediščini. To je film, ki se ga ljudje še danes spominjajo in se z njim zlahka poistovetijo – četudi gre pri tem zgolj za občutke nostalgije,« je še dejal.

Večina kadrov je bila posneta v Sečoveljskih solinah, Piranu in Portorožu.

Le kdo ne pozna zgodbe? Opisuje najstnika Tomaža, ki preživlja svoje zadnje otroško poletje. »Med igro na plaži pozablja na prepire svojih ločenih staršev, ki v vsakdanji prezaposlenosti ne opazita, da njun sin odrašča hitreje, kot sta pričakovala. Med redkimi ljudmi, ki razumejo Tomaževe težave, je ostareli Luka, nekdanji pomorščak, ki mu podari školjko. Vsakič ko bo poslušal šumenje morja v školjki, kot mu zaupa Luka, bo lahko osvežil spomine na poletje, na svojo prvo ljubezen, prvi romantični dotik in poletne prijatelje. V tem poletju se Tomaž iz dečka spremeni v moža, odslej lahko sprejema pomembne odločitve in odgovornosti,« so zgodbo strnili na SFC.

40 let je minilo od izdelave računalnika Vedi.

Letos pa mineva tudi 40 let, odkar je nekdanje legendarno podjetje Iskra Delta izdelalo računalnik Vedi, ki ga vidimo v filmu. »Iskra Delta je izdelala prvi prototip računalnika, ki smo ga poimenovali Vedi. Šele zdaj se zavedam, da smo bili vizionarji – že takrat smo napovedali prihod umetne inteligence,« še dodal Likon.

Projekcija bo potekala ob prisotnosti ustvarjalcev filma. Za SFC ga je digitalno restavriral Cebram produkcija in restavriranje filmov.

Z Vedijem so napovedali umetno inteligenco. FOTO: Sfc