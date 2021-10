Diani so s filmom ukradli dostojanstvo

Zdi se, da so ustvarjalci želeli izbrisati vse, kar je Diana pozitivnega pustila za seboj.

Že pred leti ni šlo

Film naj bi pokojno princeso prikazal kot »čustveno nestabilno žensko, ki se je pogosto samopoškodovala ter pred mladim Williamom doživljala histerične izpade«. FOTO: Reuters

V vlogi princese Diane je povsem navdušila.

Čeprav je od tragične smrti princese ljudskih src konec avgusta minilo že 24 let, njeno življenje in delo še vedno navdihujeta filmske in televizijske ustvarjalce. Pred dnevi je tako premiero doživel zadnji v vrsti celovečercev z naslovom Spencer. V njem se je vveč kot prepričljivo prelevila, ki je zaslovela s sago Somrak. »Nad vlogo sem bila enostavno navdušena, ne spomnim se, kdaj me je nazadnje kakšna tako prevzela. Najbolj strah me je bilo naglasa, pravzaprav kar glasu. Ljudje poznajo ta glas, vžgan je v njihova ušesa, v njihove možgane, zato sem se za ta del vloge najbolj in najdlje pripravljala,« je dejala 31-letnica, ki se je še kako dobro zavedala, da so pričakovanja Dianinih oboževalcev velika, ne nazadnje je Diana svetovna ikona, ki so jo že za časa življenja mnogi imeli za svetnico, po smrti pa je njen sloves le še rasel.In če so bili kritiki in oboževalci pokojne princese nad prvimi fotografijami Stewartove kot Diane več kot navdušeni, pa je bilo tega konec po obisku premiere. Strokovnjaki, ki spremljajo življenje na dvoru, in ljudje, ki so Diano osebno poznali, so ustvarjalce obtožili, da so Diani ukradli vse dostojanstvo, film pa da jo prikazuje kot »čustveno nestabilno žensko, ki se je pogosto samopoškodovala ter pred mladimdoživljala histerične izpade«.»Kako so jo prikazali, je izredno kruto in nepotrebno. William inbosta zaradi tega strašno jezna in užaloščena,« je med drugim dejala, urednica revije, ki piše o življenju na britanskem dvoru. Podobno se je odzvala tudi, novinarka, ki je kariero posvetila kraljevim: »Vse, kar lahko rečem, je, ubogi William. Pustimo Diano, da počiva v miru, ter ji izkažimo vsaj kanček spoštovanja in dostojanstva.« Zelo nazorni prizori med drugim denimo prikazujejo Diano, ki se spopada z bulimijo in halucinira o lastni smrti, sanjari o tem, da bi se vrgla po stopnicah, in se skoraj zadavi z biserno ogrlico, ki ji jo je podarilA če je vsebina filma mnoge razjarila, se kritiki strinjajo, da je Kristen Stewart svoje delo opravila več kot odlično, govori se celo, da bi ji vloga lahko prinesla vsaj nominacijo, če ne že zmage na oskarjih. »Stewartova si zasluži stoječe ovacije. Njen naglas in govor bi težko bila bližje popolnosti. Za samo zgodbo pa bi rekel, da gre za potvarjanje zgodovine. Zdi se, da so ustvarjalci želeli izbrisati vse, kar je Diana pozitivnega pustila za seboj. Film je na trenutke neprijetno gledati, je povsem brezčuten in po nepotrebnem omadežuje britansko ikono,« je po premieri zapisal kritik in novinarNič bolj uspešen ni bil biografski film o Diani, ki je luč sveta ugledal pred osmimi leti. Princeso je takrat upodobila hollywoodska zvezdnica, ki pa je v enem od intervjujev dejala, da je slutila, da bo film pravi polom. To je sicer ni ustavilo, da se ne bi povsem potopila v vlogo, za katero si je morala nadeti umetni nos. Menda se je s pokojno princeso pogovarjala v sanjah, nosila je oblačila, ki so bila nekoč njena, med pripravami si je tudi ogledala na ure in ure arhivskih posnetkov, da bi čim bolje naštudirala Dianine gibe, mimiko, glas in preostalo. Ves trud je bil žal zaman. »Žal mi je, da je morala princesa Diana toliko let po tragični prometni nesreči umreti še enkrat,« so denimo film raztrgali pri časniku The Guardian. Film, ki so ga posneli po knjigi Diana: Her Last Love (Diana: Njena zadnja ljubezen) avtorice, se osredotoča na zadnji dve leti princesinega življenja, v ospredju pa je ljubezenska zgodba med njo in pakistanskim srčnim kirurgom. V zvezo z, ki je usodnega 31. avgusta 1997 v razbitinah avtomobila umrl z njo, naj bi se bila spustila le zato, da bi bil Khan ljubosumen, pripoveduje filmska zgodba. Koliko je v njej resnice, vedo najbrž samo vpleteni. Ena od teorij zarote, ki so začele krožiti po Dianini smrti, namreč govori o tem, da je bila Diana z Dodijem noseča, zato naj bi se je britanski dvor tudi želel znebiti. Mama bodočega britanskega kralja pač ne more imeti otroka z muslimanom, se je takrat šepetalo.