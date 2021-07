Dež pregnal metalce s Pomurskega sejmišča

Vse skupine so zadovoljile, Noctiferia pa je ponovno potrdila svoj status vodilne slovenske metal zasedbe. FOTO: TILEN BAKAL

Minuli konec tedna, ko je močno deževje na skrajnem severovzhodu države ponagajalo mnogim organizatorjem takšnih in drugačnih prireditev in dogodkov, so poraz doživeli tudi organizatorji Metal festa v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni. Namesto dvodnevnega dogodka, ki navdušuje ljubitelje metala, kjer bi nastopilo osem bolj ali manj znanih skupin, je organizatorjem iz Mladinskega centra Gornja Radgona uspelo realizirati le polovičen oziroma petkov spored.Tako so se množici tovrstnega žanra na Pomurskem sejmišču predstavile le štiri skupine, sobotni spored pa so zaradi katastrofalnih vremenskih razmer, kot so zapisali, morali odpovedati. Kakor koli že, oboževalce so navdušile skupine Noctiferia, Srd, Snøgg in Dark Sphere, na naslednjo priložnost pa bodo morale počakati Sear Bliss, Vulvathrone, Jegulja in Taste of Plague. Kljub vsemu so bili ljubitelji tovrstne glasbe navdušeni, kajti po zelo dolgem času so tudi v Gornji Radgoni zadoneli zvoki trših ritmov. Tako je koncert prekmurskih Dark Sphere in Srd, Velenjčanov Snøgg ter ljubljanske Noctiferie za trenutne razmere obiskalo lepo število metala ali samo dogajanja željnih poslušalcev iz vse Slovenije ter sosednje Avstrije. Prvi nastopajoči Dark Sphere so že ob 19. uri dodobra prebudili zaspano ozračje, ob nastopu black metalcev Snøgg so se že zbirali ljubitelji te zvrsti glasbe, dodobra pa se je ozračje razvnelo ob prekmurskem Srd, ki so z besedili v slovenščini prava alternativa prevladujočim angleškim ali norveškim izvajalcem. Skupina Noctiferia je občinstvo prepričala, da se sprosti in približa odru, veterani na slovenski ter mednarodni sceni pa so predstavili aktualni album Reforma – Tribute to Laibach.