Dexter tudi kot pop pevec

V skupini so Peter Yanowitz, Michael C. Hall in Matt Katz-Bohen. FOTO: Princess Goes to the Butterfly Museum/FB

Glasbene korenine

Presenečeno občinstvo

Michael C. Hall je kariero začel v odrskih muzikalih.

Ameriški televizijski zvezdnikin sedemkratni prejemnik emmyja ne počiva. Potem ko je lani postalo jasno, da se pripravlja omejena sezona Dexterja, priljubljene in cenjene nanizanke o forenziku morilcu, katere nenavadni finale je leta 2013 precej razočaral gledalce, je zdaj izdal še video svoje eksperimentalne pop rock skupine Princess Goes to the Butterfly Museum (Princesa gre v muzej metuljev) z naslovom Nevertheless (Kljub temu).Video, ki ga je režiralin v katerem Michael preganja svoja glasbena kolegainpo animiranem labirintu, spominja na MTV-jevske sintesajzerske hite iz osemdesetih let, hkrati pa v gledalcu ustvarja malce tesnobe. Kot nalašč za nadaljevanje Dexterja, ki bo na male zaslone prišel novembra.Korenine skupine Princess Goes to the Butterfly Museum, ki je februarja izdala prvi album Thanks for Coming (Hvala, ker ste prišli), izhajajo iz časov pred Dexterjem, ko je Michael nastopal v odrskih muzikalih. Še več, leta 2014, po osmih sezonah Dexterja, se je vrnil na oder v muzikalu Hedwig and the Angry Inch, ki je postal prava broadwajska uspešnica.Tam je spoznal Katz-Bohena in Yanowitza, ki sta sodelovala pri predstavi kot glasbenika. No, izkazalo se je, da imata Michaelova nova prijatelja kar nekaj rockerskih izkušenj. Peter Yanowitz je bil ustanovni član skupin The Wallflowers in Morningwood, Katz-Bohen pa je med drugim igral z new wave legendami Blondie in. Fantje so se ujeli in začeli ustvarjati ter leta 2020 izdali svoj prvi EP.»Marsikdo, ko nas prvič vidi, pravi: 'Oh, vau, tega pa sploh nisem pričakoval,'« je Hall zaupal spletnemu novičarskemu portalu HuffPost. »To vedno jemljem kot kompliment. Če si med občinstvom, si vedno želiš, da bi te nekaj glasbeno ali tematsko presenetilo. Všeč mi je, da lahko to ponudimo ljudem,« je dejal Hall.Princess Goes to the Butterfly Museum bo konec oktobra nastopila v koncertni dvorani Mercury Lounge kot prva skupina po koronskem zaprtju marca 2020. Konec novembra se odpravlja na evropsko turnejo, med katero bo izvedla 16 koncertov po Britaniji, Irski, Ukrajini in Nemčiji, pripravljajo pa tudi novi album. Za Michaela C. Halla Dexter še zdaleč ni vse.