Devetletna Sinja zaigrala z Darjo (VIDEO)

Oddaje v mesecu januarju in februarju in še tri v marcu, ko smo lahko na Televiziji Slovenija spremljali Zimski pozdrav, se ta petek iztekajo. A voditeljica Darja Gajšek je v mislih že pri izvedbi Poletnega pozdrava, s katerim nam bo krajšala čas v toplejših mesecih.

Voditeljica se je pogovarjala z Matejem Mešlom in Vero Šolinc.

Gledalke in gledalce je simpatična Štajerka vseskozi razvajala s svojo harmoniko, saj je vselej zaigrala s katerim od glasbenih gostov, nekajkrat pa je povabila tudi zelo mlade ustvarjalce, ki so se izkazali za zelo nadarjene bodoče glasbenike. Ena takih je bila Nuša Beuc iz Kavč pri Velenju, ki je ob spremljavi Darje na harmoniko zapela pesem Tri planike, sicer pa se je predstavila s fanti iz Ansambla Nemir, ki so z njo posneli pesem Kdor prepeva, se ne stara.

Ganjena

V minuli oddaji, predzadnji v tej sezoni, pa je Darja gostila še eno dekle, devetletno Sinjo Gračner iz Šentjurja, ki pa ni samo pela, temveč je tudi zaigrala, in to z Darjo. Izbrala je valček pokojnega Tineta Lesjaka Tu sem doma, ki je tudi himna Oplotnice, kjer je Lesjak živel in so mu v parku postavili spomenik v naravni velikosti, tam vsako poletje priredijo narodno-zabavni festival Pod Pohorjem.

»Ko sem prvič videla posnetek Sinje na portalu youtube, sem bila zares ganjena. Priznam, da sem dobila solzne oči. Zato sem se odločila, da tudi njo povabim v oddajo,« nam je zaupala Gajškova, ki je Sinja seveda ni razočarala, saj je nastop opravila z odliko. Brez kančka treme. V pogovoru ji je zaupala, da si nekoč želi imeti tudi narodno nošo, v kateri bi lahko nastopala še kje.

Zapeli in zaigrali so tudi Vera & Originali z Evo Šolinc.

Gostje v predzadnji oddaji so bili še ansambli Vera & Originali, Prifarski muzikanti in Ansambel Petra Finka, ki je opravil prvi televizijski nastop z novim pevcem Matejem Mešlom. S slednjim je Darja opravila krajši pogovor, osrednja gostja pa je bila Vera Šolinc, vodja ansambla in odlična tekstopiska, ki je za narodno-zabavne ansamble napisala že okoli 3000 besedil, številna so bila na festivalih tudi nagrajena. Ob koncu pa smo izvedeli, da se bodo v finalu Slovenska polka in valček s svojim valčkom V mojem srcu je morje predstavili tudi člani Ansambla Krjavelj.

Ansambel Petra Finka se je na nastop pripravljal v garderobi RTV-hiše.

Ime zadnjega, šestega finalista bomo izvedeli ta petek, ko bo Darja v zadnjem Zimskem pozdravu gostila ansamble Spev, Modrijani, Storžič, posebno za to priložnost pa so se spet zbrali Zlati muzikanti. V goste bosta prišla Irena Vrčkovnik z otroškim zborom ter Klemen Torkar, nekoč član Ansambla Storžič, danes priznani operni pevec.