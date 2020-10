Desetič za Manco, prvič za Gade (VIDEO)

Mislim, da smo zajeli najboljše iz obeh svetov.

Priljubljena pevka letos zaznamuje 15 let kariere.

V teh precej negotovih časih se nova sodelovanja med slovenskimi glasbeniki dogajajo redkeje, še posebno če gre za izvajalce iz dveh različnih glasbenih žanrov. Pevka, katere strast do duetov dobro poznamo, pa nas znova preseneča. Svoj novi, deseti duet po vrsti, je posnela s priljubljeno narodno-zabavno skupino Gadi.Duet z naslovom Tiho potiho je novo delo izjemno plodovite avtorske ekipe, ki Manci stoji ob strani zadnjih pet let.je besedilo že od začetka predvidel kot čustven in intimen moško-ženski dialog, preprost v vsebini, a globok v sporočilu. »Skladba je v osnovi klasična zabavna balada s poskočnejšim, plesnim ritmom, ki lepo dopolnjuje Mančin dosedanji opus pesmi. Hkrati se v ritmu tudi nekoliko spogleduje z valčkom, kot smo ga vajeni pri narodno-zabavnih skupinah. V Mančini ekipi smo se hitro strinjali, kdo bi bil najprimernejši za moško protiutež dueta, in k sodelovanju povabili Gade. Mislim, da smo zajeli najboljše iz obeh svetov,« pravi avtor pesmi in pevkin producent»Duet je bil predviden kot predstavitvena pesem jubilejnega koncerta ob 15-letnici moje glasbene kariere, ki bi se moral zgoditi točno 25. septembra v Cankarjevem domu. No, plani so nam že zgodaj letos padli v vodo, tako da namesto tega izdajam nov duet in nov videospot, koncert pa smo morali prestaviti na prihodnje leto,« o novi pesmi pravi Manca, Gadi pa dodajajo: »Do zdaj še nismo sodelovali v duetu z izvajalcem zabavne glasbe, tako da je Tiho potiho za nas nova zgodba, nad katero smo navdušeni. Avtorska ekipa nas je z melodijo in besedilom prepričala, z Manco pa smo že na prvi vaji začutili zelo močno navezo.«Hkrati s pesmijo med svoje poslušalce pošiljajo simpatični videospot, ki so ga z videoprodukcijsko ekipo Neo Visuals posneli na Belopeških jezerih z okolico. Že v naslednjih dneh začenjajo skupno promocijsko turnejo po radijskih postajah, njihov nastop pa boste lahko ujeli tudi v vseh najbolj priljubljenih televizijskih oddajah.